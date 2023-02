Confira como será esquema de limpeza, segurança e serviços na festa de Iemanjá

A Prefeitura de Salvador montou um esquema especial de serviços ofertados durante a Festa de Iemanjá, nesta quinta-feira (2), para dar mais conforto ao público que vai reverenciar a orixá no Rio Vermelho. O roteiro das homenagens, que completam o primeiro centenário, com o tema “Odoyá,100 anos de Festa e Reverência a Iemanjá”, tem início nesta quarta-feira (1º), às 20h, com a entrega do presente de Oxumaré, no Dique do Tororó.

Na quinta (2), às 4h30, saindo do Terreiro de Ilê Oxumaré, na Vasco da Gama, o presente de Iemanjá deve chegar à praia de Santana, no Rio Vermelho, por volta das 5h, quando acontece a tradicional alvorada, permanecendo ali até as 16h. Em seguida, a oferenda segue na embarcação Rio Vermelho até o Buraco de Iaiá, que é o ponto no fundo do mar, em formato de concha e localizado a 3 milhas náuticas da praia, onde as oferendas são depositadas.

Para dar mais conforto a quem for prestar homenagens à Rainha do Mar, confira como será o esquema especial de serviços que envolve proteção ao patrimônio público, trânsito, limpeza e outros segmentos.

Preservação ao patrimônio

A Guarda Civil Municipal (GCM) atuará com um efetivo de 138 agentes, que vão apoiar órgãos como a Empresa Salvador Turismo (Saltur) e Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), além das secretarias de Ordem Pública (Semop) e Desenvolvimento Urbano (Sedur) durante a festa.

Vigilância na areia e no mar

O efetivo de 15 salva-vidas da Coordenadoria de Salvamento Marítimo (Salvamar) estará distribuído em toda a faixa de areia do Rio Vermelho. O objetivo é prestar atendimento em qualquer tipo de ocorrência, incluindo crianças perdidas, pessoas com mal estar e afogamentos.

Além do atendimento na areia, a Salvamar também vai acompanhar a saída e entrega do presente nas águas, uma vez que é imprescindível a presença do salva-vidas na descida da oferenda ao mar, que é realizada em um local com grande profundidade.

Na ocasião, os profissionais também vão distribuir pulseiras de identificação para crianças, como forma de garantir a segurança dos pequenos, caso haja algum desaparecimento.

Poluição sonora

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur) intensificará a fiscalização na região da festa, com o objetivo de combater a poluição sonora, orientar os bares sobre a proibição de venda de bebidas em garrafas de vidro e coibir atividades irregulares. Além disso, vai fiscalizar a publicidade irregular e garantir proteção às marcas patrocinadoras, nas áreas de restrição comercial.

Limpeza das vias públicas

A Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) contará com 244 agentes de limpeza, que atuarão nas ruas e acessos antes, durante e após o evento. Os serviços serão iniciados a partir das 7h da quinta-feira (2) e terão continuidade até as 5h da sexta-feira (3), em esquema de revezamento de equipes. Equipamentos como compactadores, triciclos e caminhões-pipa estarão envolvidos na operação. Serão 236 banheiros químicos disponíveis à população durante a festa.

Comércio informal

A Secretaria de Ordem Pública (Semop) vai trabalhar com 180 colaboradores, entre servidores e terceirizados, garantindo o ordenamento do comércio na região.

Trabalho prévio

Nos preparativos municipais para festividade, a Secretaria de Manutenção da Cidade (Seman) realizou previamente a manutenção da malha viária, através da Operação Tapa Buracos, visando proporcionar segurança no tráfego de pedestres pelas ruas do bairro. Também foi feito um reparo pontual de calçadas públicas em concreto e pedra português. Além disso, o órgão segue realizando a poda das árvores e limpeza dos coqueiros na orla, ruas, praças e largos do bairro.

Foi feita uma revisão do sistema de drenagem com ações de limpeza manual das caixas de sarjeta (bocas de lobo), desobstrução de rede e recuperação de dispositivos, bem como a reposição de tampas e grelhas em concreto ou ferro fundido, reposição de piquetes e balizas para ordenamento do tráfego e demarcação de estacionamento.

A pasta também atuou na construção do barracão de Iemanjá para a entrega dos presentes, além de ter realizado pintura e reparos na Casa da Orixá e pintura da escultura de Iemanjá, localizada na Colônia de Pescadores.

Homenagem

Quem for render as homenagens à Rainha do Mar, no Rio Vermelho, vai poder conferir a exposição “Festa de Iemanjá – 100 anos”, em frente à Colônia de Pescadores Z1, na Praia da Paciência, a partir desta quarta-feira (1°) até sábado (4). A ação é promovida pela Prefeitura e idealizada pelo Coletivo Aéreo, composto pelos artistas visuais Vinicius S.A e Jovan Mattos e pela designer de interiores Larissa Fadigas.

A intervenção artística é uma grande instalação composta por elementos iconográficos da festa, incluindo 6,5 mil bandeirinhas tradicionais nas cores branca e azul, inspiradas nas decorações dos barracões de terreiros de candomblé, que representam o orum, céu no mundo espiritual. Compõe ainda a mostra uma exposição fotográfica que reúne 19 imagens históricas e contemporâneas, de diferentes fotógrafos e fotógrafas, que registraram a festa ao longo do último século.