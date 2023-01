Confira cronologia dos fatos que envolvem o sumiço de 10 pessoas da mesma família

Uma semana após o registro do primeiro boletim de ocorrência, o mistério que envolve o desaparecimento de 10 pessoas de uma mesma família ganha novos capítulos. Com a localização do sétimo corpo, confirmado sendo de Marcos Antônio, dentro de um cativeiro, em Planaltina, a Polícia Civil do DF (PCDF) passou a seguir uma nova linha de investigação- a de que todos os familiares teriam sido mortos por conta de dinheiro.

A história ganhou repercussão depois de um carro carbonizado ter sido encontrado na rodovia GO-436, Km 69, localizado em Luziânia-GO, com quatro corpos carbonizados. Desde então, as policias civis do Distrito Federal, Goiás e de Minas Gerais atuam juntas para elucidar o crime.

montagem-vitimas-de-chacina-no-df

Elizamar, filhos e familiares foram assassinados, segundo os suspeitos detidos pela Polícia Civil nessa segunda-feira (16/1)Arquivo Pessoal

foto-elizamar-da-silva-cabeleireira-morta-no-df

No total, 10 pessoas estão desaparecidas. Elizamar, dona de um salão de beleza na Asa Norte, é uma delasArquivo Pessoal

foto-thiago-gabriel-marido-de-elizamar-foragido-da-justica-considerado-foragido

Thiago Gabriel , marido de Elizamar, também está desaparecidoArquivo Pessoal

foto-filhos-de-elizamar-cabeleireira-morta-com-as-criancas-no-df

O três filhos de Elizamar e Thiago – os gêmeos Rafael e Rafaela da Silva, 6 , e Gabriel da Silva, 7. Estavam com a mãe no dia em que sumiramArquivo pessoal

Renata Juliene Belchior, de 52 anos, e Gabriela Belchior de Oliveira, de 25 anos (1)

Renata Juliene Belchior, de 52 anos, e Gabriela Belchior de Oliveira, de 25 anos, mãe e irmã de Thiago, também estão desaparecidasReprodução

Foto-marcos-antonio

Marcos Antônio Lopes de Oliveira, 54, esposo de Renata, desapareceu junto com a esposa e a filha GabrielaReprodução

foto-claudia-regina-e-ana-beatriz-ex-esposa-e-filha-marcos-antonio-suspeito-desaparecimento-e-assassinato-familia-paranoa-df

Cláudia Regina Marques de Oliveira e Ana Beatriz Marques de Oliveira, ex-esposa e filha de Marcos Antônio Lopes de Oliveira, respectivamente, também estão desaparecidasReprodução/Arquivo Pessoal

Foto-suspeitos-desaparecimento-familia

Fabrício Silva Canhedo – 34 anos, Horácio Carlos Ferreira Barbosa – 49 anos, e Gideon Batista de Menezes – 55 anos, estão presos após assumirem participação no sumiço da famíliaRepprodução

A reportagem cruzou depoimentos de suspeitos de envolvimento no crime, bem como relatos de familiares e testemunhas à polícia, para explicar a cronologia dos fatos. Confira:

25/12 – Segundo relatou o namorado de Gabriela à polícia, ele passou o Natal com os familiares da jovem e retornou para casa dois dias depois. Na ocasião, os documentos da sogra, Renata, 52, teriam ficado com ele.

28/12 – Conforme depoimento, a menina teria “sumido” durante o dia 28 de dezembro e voltado a responder o companheiro à noite, informando que precisou fazer uma viajem de última hora, pois o “pai teria de fazer alguns exames”.

31/12- Após dois dias seguidos sem responder, Gabriela, 25, teria mandado uma mensagem de áudio para o namorado dizendo que retornaria para casa em 1 de janeiro. Desconfiado da história, o jovem, então, teria checado um aplicativo de localização, que divide com a companheira, e verificado que o celular dela, com o qual os dois se comunicavam, estava em Planaltina. Sentindo que algo poderia estar errado, o rapaz mandou prints para Gabriela por mensagens e passou a confrontá-la.

2/1- Gabriela e a mãe, Renata, enviaram um áudio para o jovem dizendo que um “processo relacionado a um trator do pai dela” – Marcos Antônio, 54– teve “problemas” e que, por esse motivo, a família precisou fugir. Desde então, não responderam mais.

Preocupado, o jovem entrou em contato com Thiago, 30, irmão de Gabriela, que teria dito a ele “não saber de nada”. Dias depois, Thiago o teria procurado solicitando os documentos da mãe – Renata. Nesse momento, ainda segundo relatou o menino à polícia, Thiago, na tentativa de encaminhar a conversa dos dois para um terceiro, a reencaminhou, por engano, ao próprio cunhado, com quem conversava. Ao perceber o erro, o marido de Elizamar apagou a mensagem imediatamente.

11/1 – Após tentativas frustradas de falar com a namorada e de entregar os documentos da sogra, o jovem pediu para que Thiago enviasse a ele uma localização para que pudesse deixar os pertences de Renata. Thiago, então, o respondeu com a localização da casa onde mora, em Santa Maria. Contudo, e novamente, outra intercorrência atrapalhou o plano. Essa, segundo o rapaz, foi a última vez em que conseguiu conversar com o cunhado.

Dias depois, tentou contatar novamente Thiago, mas não teve retorno. Por isso, resolveu ir até a casa onde vivia Gabriela, mas nada lá encontrou.

12/1 – Elizamar desaparece com os filhos após dirigir até a casa do sogros para buscar o marido Thiago.

13/1 – Ao não conseguir contatar a mãe, a filha de Elizamar consegue conversar com Thiago. Segundo a menina, o padrasto teria dito que “teve uma discussão com a esposa” e que ela teria ido embora sem ele. Conforme o depoimento, Thiago teria dito, ainda, que estava “arrumando as coisas para viajar com o pai”.

13/1 – Carro de Elizamar, um clio preto, é encontrado carbonizado com quatro corpos dentro na rodovia GO-436, Km 69, localizado em Luziânia-GO.

13/1 – Núbia, irmã de Renata – sogra de Elizamar – disse que a mulher mandou um áudio no grupo da família, por volta das 21h, informando que estava em um evento conhecido como vaquejada e que retornaria à casa no dia seguinte (sábado).

14/1 – Filho de Elizamar registra o desaparecimento da mãe e dos três irmãos mais novos: os gêmeos Rafael e Rafaela da Silva, 6 anos, e Gabriel da Silva, 7.

14/1 – Um Siena, em nome de Marcos Antônio, é encontrado carbonizado com duas pessoas dentro na BR-251, altura de Unaí (MG)

15/1 – Núbia registra boletim de ocorrência indicando o desaparecimento da irmã, Renata, do marido dela, Marcos Antônio, e dos filhos do casal, Gabriela e Thiago.

15/1 – Inteligência da Polícia Civil de três estados cruza dados de boletins de desaparecimentos registrados e placas de carros carbonizados.

16/1 – Boletim de ocorrência é registrado indicando o desaparecimento de Cláudia Regina Marques de Oliveira e Ana Beatriz Marques de Oliveira.

17/1 – Polícia prende dois suspeitos: Gideon Batista de Menezes, 55 anos, e Horácio Carlos Ferreira Barbosa, 49 anos.

17/1 – Suspeitos apontam Marcos e Thiago como mandantes dos assassinatos. Segundo os criminosos, as mortes teriam sido motivadas por R$ 500 mil

17/1 – Polícia prende Fabrício Silva Canhedo, 34 anos, terceiro envolvido no crime.

18/1 – Polícia diz que corpos encontrados em carro carbonizado em Unaí pertencem a mulheres.

18/1 – Corpo é encontrado em cativeiro onde parte de membros da família eram mantidos em cárcere.

18/1 – PCDF descarta envolvimento de pai e filho em chacina de família.

19/1 – Corpos encontrados em carro carbonizado em Luziânia são de Elizamar e 3 filhos.

19/1 – Corpo encontrado em cativeiro é de Marcos Antônio, sogro de Elizamar.