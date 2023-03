Confira fotos da cobertura luxuosa de Pelé avaliada em R$ 2,5 milhões

O ex-jogador Pelé morreu em dezembro de 2022, aos 82 anos. Ele, que era conhecido como o Rei do futebol, acumulou ao longo dos anos muitos imóveis e uma carreira de sucesso, além de uma herança milionária.

A segunda esposa do ex-craque, Assíria Nascimento, com quem teve um casal de filhos, ficou com a cobertura de um duplex em Jaboatão dos Guararapes, no Recife. A casa está avaliada em R$ 2,5 milhões, segundo o jornal O Globo.

A cobertura, de frente para o mar, já tinha sido colocado a venda pelo jogador em 2021. No entanto, não houve comprador. O imóvel tem um banheiro social, varanda e um terraço com deck, além de uma piscina grande, quatro quartos – todos com suítes -.

Assíria e Pelé ficaram juntos entre 1994 e 2008. O casal cuidou dos filhos biológicos, Joshua e Celeste, mas também de Gemima, fruto do relacionamento anterior da cantora gospel. Após a separação, o jogador pagou uma pensão para a antiga companheira e os filhos.

No entanto, a ex-mulher entrou com uma ação no Tribunal de Justiça de São Paulo alegando que Pelé atrasou os pagamentos da pensão, acumulando R$ 375 mil. Assíria recebia 24 salários mínimos, e os filhos nove salários mínimos.