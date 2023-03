Confira o cronograma de aplicação da vacina bivalente contra a COVID-19 entre os dias 14 e 17 de março

(Foto: Wesley Morau)

A partir da próxima terça-feira (14), a Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas irá iniciar a aplicação da vacina bivalente através das Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município.

O público-alvo do serviço são pessoas maiores de 60 anos que receberam a dose 2, dose 3 ou dose 4 há, no mínimo, quatro meses. A vacina bivalente é uma atualização dos primeiros imunizantes utilizados, já que protege contra a cepa original do coronavírus e também contra a subvariante ômicron. Confira o cronograma entre os dias 14 e 17 de março:

Terça-feira (14/03)

Castelinho

Jardim Caraípe

Kaikan Sul

Teixeirinha

Quarta-feira (15/03)

Centro de Diagnose

Jerusalém

Ouro Verde

Quinta-feira (16/03)

Bela Vista 3

Colina Verde

Complexo Ubirajara

Caminho do Mar

Sexta-feira (17/03)

Centro

Bela Vista 2

Horário: 7h30 às 10h30

