Confira o prazo de emissão do IPTU e saiba como realizar o procedimento

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, através da Secretaria de Finanças, informa que já está disponível no site (clique aqui) e no SAC Municipal a emissão do carnê do IPTU.

Será disponibilizado 20% de desconto na cota única, 10% quando parcelado em duas vezes; ou sem desconto, caso seja parcelado em 8 vezes. O prazo vai até o dia 12 de maio.

Na página da emissão, basta informar o CPF, Inscrição Municipal ou CNPJ e fazer o envio. É fácil, rápido e gratuito. Mas quem preferir, pode fazer a retirada no SAC Municipal. Os carnês impressos ainda serão enviados para as residências dos munícipes.

Outros serviços também podem ser realizados pelo site no Portal do Cidadão, como: taxas de alvará TFF, TII, ISS, e certidão negativa de débitos, certidão de valor venal de ITBI e BCI – Boletim de cadastro Imobiliário.

É importante reforçar que o pagamento do IPTU retorna ao contribuinte em forma de obras e benfeitorias em todo o município.

