Confira programação da Jornada Pedagógica de 2024

Entre os dias 05 e 23 de fevereiro, a Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas — por meio da Secretaria de Educação — promoverá a Jornada Pedagógica de 2024. Durante o evento, serão abordados temas pertinentes a rotina de alunos, professores e demais colaboradores, tais como: metodologias pedagógicas, educação inclusiva e disciplina nos espaços escolares.

A Jornada Pedagógica de 2024 irá abranger todos os partícipes do sistema educacional, como gestores, coordenadores, professores e demais profissionais da rede municipal de ensino teixeirense. Confira programação completa:

SEGUNDA-FEIRA (05)

Abertura oficial da Jornada

Momento cultural e de acolhida com o prefeito Dr. Marcelo Belitardo, a secretária de Educação, Regiane Chuaith e demais autoridades do segmento educacional.

Local: Escola Municipal Solidariedade

Horário: 19h30

TERÇA-FEIRA (03)

Oficinas e palestras de escolha do participante.

Salas e temas

Sala Ana Maria Machado – Contação de Histórias

Com Andréa Pereira

Sala Cecília Meireles – Contação de Histórias

Com Gabriele Zorzo

Sala Anísio Teixeira – Autoestima

“Cultivando Relações Saudáveis: o poder da coletividade”; roda de conversa com Vânia da Costa

Sala Darcy Ribeiro – Autismo

“Autismo: Perspectivas e Desafios”; roda de conversa com Clenir Abgail e Adrienne de Souza

Sala Emília Ferreiro – Síndrome de Burnout

“A Síndrome de Burnout na Educação: Prevenção e Manejo”, palestra com Edna Silvana.

Sala Jonh Dewey – Transformação e Resiliência

“Acolhendo-se para Transformar: desafios, estratégias e resiliência para além da educação”; com Hugo Gouveia

Sala Maria Montessori – Projeto de Vida

“O Projeto de Vida do Professor”; com Sebrae

Sala Célestin Freinet – Empreendedorismo Social

“Aluno que inspira – empreendedorismo social”; com Sebrae

Sala Piaget – Conhecimento sobre Diabetes

“Empoderamento de Equipes Escolares no cuidado do aluno com diabetes”; com Denise Mourão

Quadra Rubem Alves – Jogos e brincadeiras

Com Estevon Ferrari e Paulo Murilo

Local: Escola Municipal João Mendonça

Horários: Turnos matutino (7h30) e vespertino (13h30)

Sala Paulo Freire – EJA

“Educação que acolhe, vidas que transformam“; com Luciane Dutra

Local: Escola Municipal São Lourenço

Horário: 19h

QUARTA-FEIRA (21)

Palestra com o Núcleo Disciplinar: “Como lidar com a indisciplina no transporte escolar”

Local: Auditório da Escola Municipal São Lourenço

Horário: 8h

Palestra com Estevon Ferrari e Susana Nadier, Núcleo Disciplinar: “A Base da Tutoria Militar na Escola: construindo atitudes de empatia e eficiência”

Local: Auditório da Escola Municipal São Lourenço

Horário: 14h

QUINTA-FEIRA (22)

Palestra com Núcleo Disciplinar: “Como lidar com a indisciplina no ambiente escolar”

Local: A definir.

Horários: Turnos matutino (8h) e vespertino (14h)

Palestra com a Equipe Pedagógica “Cultivando consciência: o cuidado com o ambiente escolar”

Local: A definir.

Horários: Turnos matutino (8h) e vespertino (14h)

SEXTA-FEIRA (23)

Palestra com Juliana Micheletti e Kildria Gigante: Unindo forças: a arte de comunicar, colaborar e atender

Local: Escola Municipal Nosso Lar.

Horário: 8h

