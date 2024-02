EUA: rival de Trump, Nikki Haley pede proteção ao Serviço Secreto

Última oponente de Donald Trump nas primárias do Partido Republicano, a pré-candidata à Presidência dos Estados Unidos (EUA) Nikki Haley solicitou, nessa segunda-feira (5/2), proteção do Serviço Secreto norte-americano. A informação foi confirmada pela própria política ao The Wall Street Journal.

“Tivemos vários problemas”, disse Haley. “Isso não vai me impedir de fazer o que preciso fazer”, finalizou. No entanto, nem a pré-candidata e sequer sua equipe informaram ao jornal quais teriam sido as ameaças recebidas.

Nos últimos dias, enquanto trabalhava na campanha eleitoral, a ex-governadora da Carolina do Sul foi alvo de protestos, organizados por apoiadores do ex-presidente Trump e pessoas contrárias ao seu posicionamento sobre a guerra na Ucrânia.

erviço Secreto dos EUA O Serviço Secreto dos Estados Unidos é uma estrutura que oferece segurança aos principais candidatos à presidência, seja nas primárias ou nas eleições gerais.

Para passar a valer, o pedido precisa receber o aval do secretário de Segurança Interna, bem como obter a autorização de cinco membros do Congresso (incluindo democratas e republicanos).

Até o momento, o Departamento de Segurança Interna não respondeu ao pedido de proteção de Haley.

Donald Trump x Nikki Haley A dupla disputa nas primárias a chance de representar o Partido Republicano nas eleições presidenciais de 2024.

De acordo com o site norte-americano FiveThirtyEight, Trump tem 56 pontos percentuais a mais do que Haley.