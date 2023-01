Confirmadíssimo: MC Guimê está no Camarote do BBB23

O cantor MC Guimê é mais um nome confirmado no BBB23. Sua participação já era especulada há algumas semanas e a coluna LeoDias chegou a listar os passos do artista que fortaleciam os rumores. Agora, veio a confirmação de fontes confiáveis.

Guimê se junta à atriz e influenciadora Bruna Griphao e à cantora Aline Wirley, ex-integrante do Rouge, outras personalidades que integrarão o reality show dirigido por Boninho.

Guimê no BBBA possibilidade de Guimê integrar o BBB 23 foi noticiada pela coluna LeoDias na segunda quinzena de dezembro. Segundo o colunista Gabriel Perline, do Portal iG, ele foi procurado pela Globo e logo correu atrás de uma nova equipe para as redes sociais.

Nossa reportagem soube que, semanas antes, Darlin, mãe de Lexa e sogra de Guimê, entrou em contato com a agência Mynd2 em busca de uma equipe para organizar um posicionamento digital para o próximo mês. E isso nos levantou a suspeita de que a empresária estaria ajudando o genro nos bastidores.

Viagem de Lexa Além disso, nos últimos dias de dezembro, o cantor e Lexa anunciaram que reataram o casamento após dois meses separados. Agora, porém, duas semanas após essa reconciliação, a cantora está curtindo os Alpes Franceses. Será que um certo confinamento teria impedido Guimê de embarcar com a esposa para o exterior nesta fase de “lua de mel” pós-reconciliação?

