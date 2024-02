Saiba o que Boninho disse para convencer Davi a não desistir do BBB24

Reprodução

1 de 1 Foto colorida de Davi no BBB – Foto: ReproduçãoApós Davi Brito ameaçar desistir do BBB24, Boninho entrou em cena e conversou pessoalmente com o brother, convencendo-o, pelo menos por hora, a permanecer no programa. Parte da conversa vazou e foi escutada por quem assistia o pay-per-view.

“É o que a gente conversou há um tempo… Você sabe quem ta falando né? O dono da porra toda! O que tá confuso na cabeça?”, diz um trecho capturado por internautas.

Davi reclama da pressão que vem sofrendo na casa e Boninho responde: “Mas aí é um problema de quem te enxerga, o que interessa é o que você é. Você é essa pessoa que você acha que eles acham que você é?”

