Congresso na Alemanha antecipará temas debatidos na COP30

Evento terá parceria da Goethe Universitat Frankfurt; Brasil será sede da conferência, de 10 a 21 de novembro de 2025

Na imagem, o presidente Lula (esq.) e o governador do Pará, Helder Barbalho (dir.), durante evento em Belém para anúncio da COP30 Ricardo Stuckert/Presidência – 17.jun.2023

Hamilton Ferrari 11.abr.2024 (quinta-feira) – 11h14



O Congresso Germano-Brasileiro de Direito será realizado sábado (13.abr.2024) e domingo (14.abr.2024). Antecipará discussões que serão feitas na COP 30 (Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025) em Belém, no Pará.

Será realizado em parceria com a Goethe Universitat Frankfurt. O evento terá a participação do ministro José Barroso Filho, do STM (Superior Tribunal Militar) e Rubens Magno, diretor superintendente do Sebrae no Pará. Leia aqui a programação.



