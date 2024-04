Congresso se reúne nesta quarta-feira para analisar vetos de Lula

O Congresso Nacional realiza sessão conjunta nesta quarta-feira (24) às 19h, para analisar as matérias vetadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Todos os vetos em tramitação no Legislativo estarão na pauta, segundo o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (sem partido-AP). A sessão conjunta do Congresso – com deputados e senadores– estava marcada inicialmente para 18 de abril, mas o governo conseguiu o adiamento para evitar uma derrota com a derrubada de vetos considerados importantes. Na pauta, estão vetos parciais à lei que impõe restrições à saída temporária, a “saidinha”, que impede a saída de presos do semiaberto para visitar familiares. Outro veto de grande repercussão foi o corte de R$ 5,6 bilhões em emendas de comissão previstas no Orçamento. Estão pendentes 32 vetos. Do total, 28 impedem a análise de outros atos e precisam ser votados com prioridade na próxima sessão.

