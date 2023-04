Conheça 6 famosos que estarão no novo reality da Record TV

A Record TV já está em contagem regressiva para o início do novo reality show, A Grande Conquista, e assim como de costume nas vésperas das estreias, o público já está levantando suposições de quais famosos participarão da atração. A coluna LeoDias apurou e descobriu os nomes de seis participantes, sendo três do elenco fixo e três que concorrerão a vaga na casa principal do programa, a mansão.

Entre os 64 confirmados na Vila, casa onde os participantes concorrerão a vaga na mansão estarão: o jornalista Erick Ricarte, a ex-A Fazenda 9 Monique Amin e o ex-BBB Dicésar.

Snapinsta.app_306258862_1607948069607280_1183486231392319225_n_1080 (1)

monique-amin-1668790165600_v2_4x3

Monique Amin

bbb-dicesar

Dicésar

cariucha-look-picante

Cariucha

20190924-screenshot_2019-09-24-babi-rossi-no-instagram-oieee-sexta-plante-seu-jardim-e-decore-sua-alma-ao-inves-de-esperar-que-a-e1569353767985

Babi Rossi

Bill Araújo

Bil AraújoDilson Silva/AgNews

foto-shayan-peao-reality-a-fazenda-14-record-092022

Shayan é empresário, tem 31 anos e nasceu no Irã. Ele foi expulso de A Fazenda 14 após brigar com Tiago Ramos.Antonio Chahestian/Record TV

Mariana Rios em A Grande Conquista

Mariana Rios apresenta A Grande Conquista Reprodução/RecordTV

a grande conquista4_resized_compressed

Reprodução/RecordTV

Já entre os confinados no elenco que já começará na mansão estão: a cantora Cariucha, a modelo Babi Rossi e o influenciador Alê Oliveira.

A emissora também convidou os ex-A Fazenda Bill Araújo, Shayan e André Santos, porém, segundo informações obtidas pela coluna, os três recusaram o convite. Bill, veterano dos grandes realitys shows do país, não aceitou participar da nova atração devido o baixo cachê oferecido.

Os 64 participantes que ficarão na “Vila” já foram escolhidos e serão confinados em um hotel no dia 5 de maio. E no domingo, dia 7 de maio, eles já entram oficialmente no programa e o jogo começa para valer.

Os moradores da “Vila” terão um perfil bem variado, com representantes de várias regiões do Brasil. A rotina do local não será nada fácil porque, além do confinamento, eles vão ter que encarar alguns perrengues, como limitação de comida e falta de camas para todos os integrantes.

A “Vila” será composta por três casas: Laranja, que receberá 32 pessoas e terá apenas 5 camas; Azul, para 22 pessoas e com só 7 camas, e a Verde, que abrigará 16 pessoas e contará com 9 camas.

No programa de pré-estreia, que acontece no dia 2 de maio, os 16 candidatos que vão disputar as 10 primeiras vagas da “Mansão” serão apresentados, ao vivo, por Mariana Rios, que comandará a atração. A grande estreia está marcada para dia 8 de maio.

Entenda a dinâmica do programaDias antes do primeiro episódio, em 2 de maio, o formato original da Record TV terá um especial de pré-estreia, onde serão apresentados os 16 candidatos que vão disputar as 10 primeiras vagas na “Mansão” do programa.

Em seguida, eles começarão a fazer suas campanhas e pedir votos. E, pela primeira vez, será o público que decidirá quem vai entrar na competição. Os outros 6 nomes que não forem escolhidos vão se juntar aos 64 participantes, selecionados também pelas inscrições, e todos ficarão confinados, por um período, em três casas, na chamada “Vila”. Assim, teremos 70 moradores que disputarão os outros 10 lugares na “Mansão”.

No total, serão 20 participantes que passarão a conviver juntos na tão sonhada “Mansão”. Após esse processo, os confinados se encontram e começam a lutar pelo prêmio de R$ 1 milhão, além de R$ 500 mil em prêmios distribuídos ao longo da temporada. Uma mistura inovadora de confinamento, interação com público, desafios, superação e muitas emoções está a caminho!