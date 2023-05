Após vibrador de Angélica, Luciano Huck cita canal adulto na Globo

Dias após Angélica sugerir um vibrador como presente de Dia das Mães, o marido da apresentadora, Luciano Huck, ousou ao citar um famoso canal adulto no Domingão. O momento, exibido no programa deste domingo (14/5), ainda rendeu uma piada de Paulo Vieira.

Tudo começou quando Carlinho de Jesus batizou um movimento feito por Rafael Infante no Dança dos Famosos de “socada dupla”. Bem-humorado, Luciano comentou: “Socada dupla parece daquele canal Sexy Hot”.

Paulo Vieira GÊNIO. #DançadosFamosos pic.twitter.com/2IsbwPB8LL

— Sérgio Santos (@ZAMENZA) May 14, 2023

Em seguida, Paulo Vieira interpelou: “Ê, Luciano… conhece, né?… Ficou vermelho”, brincou o humorista, arrancando risos da plateia.

O momento não passou despercebido na web. “Se entregou e o Paulo Vieira perde o emprego, mas não perde a piada”, comentou uma internauta. “O domingão deveria ser do Paulo. Meu sonho”, opinou outra.

Luciano Huck no Domigão

