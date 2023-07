Conheça a lutadora que foi banida após mostrar seios em ringue de boxe

A lutadora Daniella Hemsley está banida do High Stakes, torneio de boxe com celebridades que ocorre nos EUA e esse ano teve a participação de Whindersson Nunes. A jovem de 22 anos revoltou a organização após mostrar os seios para comemorar sua vitória. Nascida em Birmingham, na Inglaterra, Daniella é modelo e boxeadora. Segundo o Uol, ela Pprou de estudar aos 12 anos em meio ao divórcio dos pais e, pouco tempo depois, começou a frequentar academia para perder peso. Atualmente ela namora com Akonne Wanliss, lutador de MMA, ator e modelo. Ele também é o treinador de Hemsley. A inglesa começou sua carreira nas redes em 2020, quando entrou para o TikTok. A fama só veio, no entanto, quando virou modelo do OnlyFans, publicando fotos e vídeos explícitos na plataforma de conteúdos privados. Estreou no boxe em abril deste ano, quando perdeu para a brasileira Jully Poca no High Stakes — o torneio é organizado pela Kingpyn, empresa em que ela fechou contrato. No último fim de semana, ela venceu a polonesa Aleksandra Daniel em uma luta que durou cinco rounds.