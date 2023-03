Conheça alguns personagens de Amor Perfeito, nova novela da Globo

Amor Perfeito estreará na próxima segunda-feira (20/3) e marcará o encontro da dupla Duca Rachid e Júlio Fischer como autores 16/03/2023 18:27, atualizado 16/03/2023 18:27

Reprodução/TV Foco

Amor Perfeito é a nova novela da Globo que estreará na próxima segunda-feira (20/3) e marcará o encontro da dupla Duca Rachid e Júlio Fischer como autores, com grande colaboração de Elísio Lopes Jr e equipe.

A trama pegou como grande referência a conhecida história de Marcelino, Pão e Vinho, feita pelo escritor espanhol José María Sánchez Silva nos anos 1950. Dito isso, acho que agora você precisa saber quem é quem, além do elenco, da nova novela.

Leia a matéria completa em TV Foco, parceiro do Metrópoles.

