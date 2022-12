Conheça Izolda Cela, escolhida como secretária-executiva do MEC

Confirmada pelo futuro ministro da Educação, Camilo Santana, como a nova secretária-executiva do MEC, a governadora do Ceará, Izolda Cela, diz que a alfabetização é uma das premissas básicas para a reconstrução das políticas públicas da área.

“O grande objetivo é definir prioridades para que possamos definir avanços e mudanças de status naquilo que são as metas e objetivos e a partir desses objetivos, a articulação”, disse Izolda a jornalistas na saída do Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, depois de ter seu nome confirmado.

A frase deixa bem claro o perfil de Cela em relação à educação. “Precisamos superar as caixinhas para ter o nível de compromisso necessário. O país precisa compreender melhor sobre diagnósticos relacionados à educação básica. Desde a alfabetização e, principalmente, depois do período da pandemia”, continuou.

“Sem uma educação, sem uma escola pública de qualidade, a gente não teria chance assim de olhar pra esse Brasil que todos nós queremos construir. Então, eu penso que é prioridade mesmo”, completou a governadora.

Izolda era cotada para chefiar a pasta, mas foi confirmada pelo futuro ministro como a número dois do MEC. Cela era vice-governadora da chapa de Camilo Santana e, após a saída para concorrer ao cargo de senador da República, ela assumiu o cargo.

Currículo

Maria Izolda Cela de Arruda Coelho é professora e psicóloga. Foi a primeira mulher na história a assumir o governo do Ceará.

Durante a trajetória política, Izolda foi filiada ao Partido dos Trabalhadores (PT), Partido Republicano da Ordem Social (Pros), Partido Democrático Trabalhista (PDT) e, atualmente, está sem partido.

Durante o governo de Cid Gomes (PDT), Izolda foi secretária de Educação do estado do Ceará. Durante a gestão, se tornou responsável pela implantação do Programa de Alfabetização na Idade Certa (PAIC).

O projeto nasceu com a meta de alfabetizar todas as crianças cearenses até os 7 anos de idade, por meio de um regime de cooperação entre estado e municípios.

