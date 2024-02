Conheça Key Vieira, esposa de Chrystian que vai doar rim para o cantor

O sertanejo Chrystian, ex-dupla de Ralf, passará por um transplante de rim no próximo mês. O cantor chegou a ficar internado nessa quinta-feira (22/2), no Hospital do Rim (HRIM), para passar por exames.

A doadora de Chrystian será sua esposa, Key Vieira, por meio de uma laparoscopia. Nas redes sociais, ela compartilhou publicações sobre o assunto e mostrou apoio ao marido.

Key Vieira comemorou seus 54 anos em janeiro deste ano. “Me sentindo pronta para viver as experiências que estão por vir neste novo ano”, disse ela, por meio do Instagram.

Na rede social, Key costuma mostrar o dia a dia e posta uma série de fotos ao lado do amado, com declarações de amor. “Essa foto traduz exatamente como eu sou, de corpo e alma, do seu lado. Absurdamente mais feliz, riso fácil, amor que transborda”, disse ela.

Transplante de Chrystian Em nota publicada no Instagram, nessa quinta-feira (22/2), a equipe esclareceu a situação de saúde do artista.

Chrystian está no local para fazer exames pré-operatórios. Ele sofre de rim policístico, um distúrbio hereditário em que grupos de cistos se desenvolvem nos rins. A cirurgia deve acontecer em 11 de março.

“O cantor está bem, sem qualquer problema, e cumpre a agenda de shows até a data do procedimento. A recuperação é rápida e a programação é que o cantor volte aos palcos no dia 20 de abril, em show já agendado”, diz o comunicado.