Quem é Edson Caldas, ator que está desaparecido há 4 dias no Rio

O ator Edson Caldas Barboza, de 29 anos de idade, está desaparecido desde a última sexta-feira (2/2). Segundo os familiares, nas redes sociais, o artista foi visto pela última vez na em Coelho Neto, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Ele ficou conhecido por atuar na novela Gênesis, da Record TV, e também fez parte do elenco de O Último Animal. Atualmente, trabalhava como entregador de mercadorias em aplicativo. Edson é casado e tem dois filhos.

Ator da Record, Edson Caldas

Ator da Record, Edson Caldas some no Rio ao sair de um bar com desconhecido Instagram/Reprodução

Ator da Record, Edson Caldas

Ator da Record, Edson Caldas some no Rio ao sair de um bar com desconhecido Instagram/Reprodução

Ator da Record, Edson Caldas

Ator da Record, Edson Caldas some no Rio ao sair de um bar com desconhecido Instagram/Reprodução

Ator da Record, Edson Caldas

Ator da Record, Edson Caldas some no Rio ao sair de um bar com desconhecido Instagram/Reprodução

“Meus filhos estão passando mal desde o dia que souberam. Minha filha mais nova, que é agarrada com ele, está com febre. Estamos desesperados”, disse a esposa em entrevista ao jornal Fala Brasil.

Desaparecimento de Edson Caldas Conhecido por atuar na novela Gênesis, da Record TV, o ator Edson Caldas Barboza, de 29 anos, está desaparecido desde a última sexta-feira (2/2). Ele foi visto a última vez entrando em um veículo com um desconhecido no bairro Coelho Neto, no Rio de Janeiro.

De acordo com o Balanço Geral, Edson atuava como entregador de aplicativo e estava em um bar antes de atender uma entrega para o Grajaú. O ator entrou em seu carro ao lado do desconhecido e não foi mais visto, ainda segundo o programa. A entrega que ele faria também foi cancelada pelo aplicativo.

Familiares foram até o bar em que ele estava antes de desaparecer e testemunhas alegaram que não houve discussão com o homem que estava com o ator. O aparelho de celular de Edson foi rastreado em Japeri. A polícia investiga o desaparecimento e tenta encontrar o ator por meio de câmeras de segurança da região.