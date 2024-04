Conheça Regi Barreto: A Influenciadora que Brilha no Universo da Beleza com o Henê em Destaque

Regi Barreto, viu sua vida ser transformada pelo poder das redes sociais. Em 2017, ao decidir compartilhar sua rotina de cuidados com os cabelos henezados, não apenas conquistou milhares de seguidores, mas também desempenhou um papel fundamental no crescimento e na desmistificação desse segmento. Seu canal no YouTube, um dos maiores sobre o tema, ganhou destaque rapidamente, consolidando sua posição como uma autoridade. Todo esse reconhecimento a levou a tornar-se embaixadora da Embelleze, uma das gigantes da indústria da beleza nacional, além de ser modelo de embalagem do henê Pelúcia, solidificando ainda mais sua influência e impacto.

Seu sucesso não se resume apenas a números; o que realmente a diferencia é sua paixão pelo que faz. Desde que começou a compartilhar suas dicas de cuidados com cabelos henezados, contribuiu para o crescimento de um movimento significativo que ajudou a provocar uma mudança de paradigma em relação a um produto que sofria diversos estigmas. Graças aos seus vídeos de recomendação, de explicação e de orientações sobre cuidados pós-utilização, ela contribuiu para elevar o status da categoria deste produto. Sua autenticidade a tornou uma porta-voz de sua audiência, promovendo a positividade e a autoaceitação, incentivando suas seguidoras a abraçarem sua própria beleza única e a buscarem sua melhor versão.

Estrela de campanhas

E quem pensa que o destaque de Regi Barreto se resume apenas ao Henê, está enganado. Em sua carreira profissional, em menos de 5 anos, ela já se tornou o rosto de diversas campanhas publicitárias da marca Embelleze. Não só representou a linha de produtos Henê Pelúcia, mas também atuou como embaixadora da marca Natucor, estampando sua imagem em campanhas offline por todo o Rio de Janeiro, em peças publicitárias como metrô, ônibus e mobiliário urbano por toda a cidade.

Para além da Beleza

Com o reconhecimento de seu trabalho, a influenciadora pode mostrar e compartilhar outras vertentes da sua vida, como o lado mãe. Ao compartilhar sobre maternidade de forma sincera e real, se viu ajudando outras mães a fugirem das cobranças e padrões impostos pela sociedade.

A prática de exercícios físicos e a rotina de musculação são suas outras paixões. Regi inspira positivamente sua audiência, promovendo hábitos saudáveis. Sua ênfase no equilíbrio entre saúde e qualidade de vida a conecta com seus seguidores, aproximando-os de sua vida.

Mais do que uma influenciadora de beleza; Regi se tornou uma fonte de inspiração e empoderamento para mulheres em todo o Brasil. Sua jornada desde os primeiros passos compartilhados até o reconhecimento como uma referência no segmento de beleza é a prova de sua dedicação e amor pelo que faz.

Para conhecer mais sobre seu trabalho siga @regi_barreto e acompanhe toda sua jornada.

Regi recebe suporte da WeMKT360, uma agência de marketing especializada em estratégias de marketing, incluindo marketing de influência para empresas de todos os portes, marketing digital 360º para empreendedores e assessoria para influenciadores, facilitando parcerias com marcas. A WeMKT360 atua como um braço estratégico, oferecendo soluções completas para organizações e influenciadores.

Está precisando de uma agência de Marketing? Conheça a WeMKT360

A agência WeMKT360 possui expertise nas áreas de marketing, criação de estratégias e ações com influenciadores digitais. Seu core business propõe ser mais que uma agência tradicional e sim um braço estratégico das organizações que atende, tendo dois grandes produtos em sua cartela: o marketing de influência para organizações de qualquer porte, e o marketing digital em formato 360º para pequenos e médios empreendedores.

Contato WeMKT360:

Carolina Carvalho – (11) 99319-3186 – [email protected]

Iasmim Marques – (11) 99362-9002 – [email protected]