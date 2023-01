Conmebol e Concacaf articulam para a Copa América ter 16 seleções

A próxima edição da Copa América pode mudar de formato e incluir seleções da América do Norte. Embora ainda haja questões a serem resolvidas – sobretudo quanto a data e local – a ideia é que 16 seleções disputem, sendo 10 da Conmebol e seis da Concacaf.

Recorde-se que em 2016, quando a Copa América comemorou 100 anos, o torneio foi disputado nos Estados Unidos, com o Chile sagrando-se campeão. Naquela ocasião as equipes da América do Norte foram incluídas excepcionalmente na disputa. Agora, a exceção pode virar regra.

O formato seria composto por quatro grupos, cada um com quatro equipes, classificando-se os dois primeiros, que passariam para as quartas de final. Muito provavelmente, o torneio poderá ocorrer nos Estados Unidos.

Perdemos a última

No dia 10 de julho de 2021, a Argentina venceu o Brasil por 1 x 0 na final da Copa América, Maracanã. Com o resultado, a seleção argentina quebrou o jejum de títulos que já durava 28 anos. Foi também o primeiro título do craque Messi na equipe principal da Argentina.

O Brasil acabou por reviver o “Maracanazo” de 1950, como ficou conhecida a derrota para o Uruguai por 2 x 1, na final da Copa do Mundo, também disputada no Rio de Janeiro.

Para a mídia argentina, a vitória da Copa América foi um componente fortíssimo para melhorar a confiança da equipe de Lionel Scaloni, que, a partir dali, manteve-se invicta nas Eliminatórias e chegou embalada para a disputa da Copa do Mundo do Catar.

E deu no que deu.

