Março Azul Marinho: conheça o serviço de Dietoterapia na UNACON

Atendimento na UNACON (Foto: Junior Origem)

O câncer colorretal, popularmente conhecido como “câncer de intestino”, é o terceiro tumor maligno mais frequente entre homens e o segundo nas mulheres, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA). Por isso, a campanha Março Azul Marinho é voltada para a conscientização e prevenção da doença, e tem como uma poderosa aliada a Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON), referência não só em Teixeira de Freitas mas em todo o Extremo Sul da Bahia.

Um dos serviços de destaque principalmente no que se refere ao câncer colorretal, é a Dietoterapia: no atendimento do paciente oncológico, são observadas as necessidades nutricionais de forma individualizada e em sinergia com cada diagnóstico. Alimentos adaptógenos (ou seja, aqueles que ajudam o organismo a lidar com o estresse próprio de um quadro oncológico) e anti-inflamatórios são altamente recomendados para a melhoria dos hábitos alimentares. O sinal de alerta vai para os alimentos ultraprocessados e inflamatórios, que aliados a outros fatores — como sedentarismo, consumo de álcool e tabagismo — podem provocar diversos tipos de câncer.

Atendimento na UNACON (Fotos: Junior Origem)

Sebastião de Oliveira, conhecido como “Chumbinho da Saúde”, precisou passar por sessões de radioterapia e foi atendido pela UNACON: “perdi todos os meus cinco irmãos devido ao câncer e resolvi me cuidar; fui tabagista por muito tempo. Não me faltou nada aqui. Trabalhei para a rede pública de saúde por vinte anos de forma voluntária e posso dizer que a saúde de Teixeira está muito melhor agora. Não me faltou nada e sou muito grato”.

Atuando no diagnóstico e tratamento de pacientes oncológicos, a UNACON atende os habitantes de Teixeira de Freitas e de mais 21 municípios vizinhos. Com uma equipe multiprofissional e especializada, também são ofertados serviços em áreas como Oncologia Clínica e Cirúrgica, Mastologia, Ginecologia, Urologia e Hematologia Oncológica, Quimioterapia e Hormonioterapia.

