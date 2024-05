Namorada de Endrick se declara em meio a polêmica com a sogra

Gabriely Miranda, namorada do jogador de futebol Endrick, se declarou ao amado em meio à polêmica envolvendo o relacionamento dela com a família do craque. “Eu, você e Deus”, escreveu Gabriely, na legenda de uma sequência de fotos com o amado.

A declaração ocorre após um climão entre Gabriely e mãe de Endrick, Cíntia Ramos Souza, durante o Conversa com Bial. Na ocasião, Endrick falava sobre o desejo de casar e ter filhos com a namorada, mas sua mãe contrariou as declarações.

“Como falei ao meu pai e minha mãe, eu quero ser pai novo, quero ver meu filho crescer, ter afinidade, mas ela é quem tem que dizer sim ou não, né?”, disse o jovem.

Endrick e Gabriely Miranda

Após climão, mãe de Endrick corta namorada do jogador de foto

Namorada de Endrick causa climão com mãe do jogador. Entenda

Endrick

Convocado para Seleção, Endrick deve antecipar despedida do Palmeiras

Cíntia não gostou e opinou sobre a fala da filho: “Os dois são muito novos para casar porque têm muitas coisas pela frente”.

Gabriely também foi questionada sobre se mudar para Europa com o jogador, que deve deixar o país assim que completar 18 anos. A influencer, contudo, desconversou e foi cortada pela sogra.