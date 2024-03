Conselho com líderes históricos do MDB terá influência na campanha de Ricardo Nunes à reeleição

Comitê foi oficializado por Enrico Misasi, presidente do Diretório Municipal, em uma reunião na última sexta-feira (15) no Casarão Histórico do partido na capital paulista

Divulgação/MDB

Enrico Misasi, presidente do Diretório Municipal do MDB, discursa no Casarão Histórico do partido em São Paulo



O MDB de São Paulo institui o Conselho da Militância Histórica, liderado pelo presidente do Diretório Municipal, Enrico Misasi. Este grupo, composto por líderes e militantes que têm uma história de décadas no partido, terá influência nas decisões da sigla, especialmente durante a pré-campanha e campanha do prefeito Ricardo Nunes, que buscará a reeleição em outubro. O conselho foi oficializado por Misasi em uma reunião na última sexta-feira (15), no Casarão Histórico do MDB paulistano. Misasi enfatizou a importância de valorizar a história para construir o futuro, destacando a experiência da militância e a trajetória do MDB na defesa dos valores democráticos. “Por aqui, valorizamos o passado para construir o futuro. A primeira missão dos ‘históricos’: a reeleição de Ricardo Nunes. A experiência da militância e a trajetória do MDB na defesa dos valores democráticos são imprescindíveis neste momento.” Além de apoiar a reeleição de Nunes, o Conselho tem a responsabilidade de fortalecer o partido, buscando novas filiações e formando uma chapa competitiva de pré-candidatos para a Câmara Municipal.

