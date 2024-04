’Constataram que eu devia fazer cirurgia’, diz paciente atendido no Hospital Municipal

“Quando fui ao posto de saúde, fui encaminhado para o ‘Regional’. Lá, fiz todos os exames e procedimentos, e constataram que eu devia fazer a cirurgia. Graças a Deus eu consegui pelo SUS”, disse Ezequiel Maciel, paciente atendido pelo Hospital Municipal de Teixeira de Freitas. Com 16 especialidades, exames que vão do eletrocardiograma ao raio-x e uma equipe de plantonistas, a unidade é referência na saúde do Extremo Sul baiano, contando também com equipamentos modernos como o tomógrafo e o arco cirúrgico.

Procedimentos no Hospital Municipal (Fotos: Junior Origem)

Ainda segundo Ezequiel, o atendimento humanizado pelos profissionais do Hospital Municipal se estende para além de sua estrutura física: “me recupero da cirurgia e não tenho palavras: no pós-operatório eu tive todo o acompanhamento da equipe. Eles foram na minha casa e me deram todo o suporte. Foi bom demais”, disse.

