Corpo de Abilio Diniz é velado nesta 2ª feira em São Paulo

O velório do empresário Abilio Diniz será realizado nesta 2ª feira (19.fev.2024), às 11h, no Salão Nobre do Estádio Morumbis, em São Paulo. A arena pertence ao São Paulo Futebol Clube, time para o qual Abilio torcia.

A cerimônia ficará aberta ao público até as 15h. O enterro, no entanto, será reservado apenas para os familiares do falecido. As informações foram divulgadas no Instagram do empresário.

Abilio Diniz, de 87 anos, morreu no domingo (18.fev.2024), em São Paulo. Ele estava internado no Hospital Israelita Albert Einstein para tratar uma pneumonite. A informação foi confirmada pela família de Diniz em nota.

A pneumonite por hipersensibilidade é um tipo de inflamação dentro e ao redor dos pequenos sacos de ar (alvéolos) e das menores vias aéreas (bronquíolos) dos pulmões provocada por uma reação de hipersensibilidade à inalação de poeiras orgânicas ou, menos frequentemente, de substâncias químicas.

Antigo dono do Grupo Pão de Açúcar, fundado por ele e pelo pai, Valentim dos Santos Diniz, o empresário do varejo era vice-presidente do conselho de administração do Carrefour no Brasil e presidente da Península Participações –fundada em 2006 para administrar os recursos da família.

Abilio Diniz nasceu em São Paulo em 28 de dezembro de 1936. Foi o 1º de 6 filhos de um casal de imigrantes portugueses. Em 1956, ingressou na 2ª turma do curso de administração da FGV (Fundação Getúlio Vargas) e abriu o 1º supermercado Pão de Açúcar 3 anos depois, em parceria com o pai.

Esportista desde a infância, ele foi tricampeão brasileiro de motonáutica em 1968, 1969 e 1970. Ele também ganhou o campeonato automobilístico Mil Milhas de Interlagos, ao lado do irmão Alcides Diniz, em 1970.

Era casado com a empresária e economista Geyze Diniz. Teve 6 filhos e 18 netos, além de bisnetos. O filho caçula, Miguel, nasceu em 2009, quando o empresário tinha 72 anos.

Geyze Diniz fez uma publicação no Instagram: “Neste período, imagino que você estava em sua cura espiritual, enquanto nos preparávamos (se é que isso é mesmo possível)”.

Dos filhos de Diniz, 5 estão vivos. Um deles é o ex-piloto de Fórmula 1, Pedro Paulo Diniz, de 53 anos. O filho João Paulo morreu aos 58 anos, em 2022. Abilio será enterrado ao lado dele.

Nos últimos anos, comandou programas na CNN Brasil, onde entrevistou empresários, políticos e personalidades da sociedade civil. Até 2021, o empresário do varejo tinha patrimônio estimado em US$ 4,2 bilhões, segundo levantamento da Forbes.

Em outubro de 2022, escreveu um artigo de opinião sobre as eleições. O texto foi publicado no Poder360. Escreveu que a 1ª tarefa de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) depois de eleito era pacificar o país.

Eis a íntegra da nota da família (PDF – 98 kB):

“É com extremo pesar que a família Diniz informa o falecimento do empresário Abilio Diniz neste domingo, 18 de fevereiro de 2024, aos 87 anos, vítima de insuficiência respiratória em função de uma pneumonite. O velório será aberto ao público das 11h às 15h e ocorrerá nesta segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024, no Salão Nobre do Estádio do Morumbi, do São Paulo Futebol Clube, seu time de coração.



“O acesso de veículos (valet) será pela Av. Jules Rimet –Portão 4. Já o acesso de pedestres será pela Av. Giovanni Gronchi –Portão 17. O enterro será reservado apenas aos familiares.



“Um dos maiores e mais inovadores empresários do Brasil, Abilio sempre se guiou pelos valores que construiu ao longo de sua vida, pautada pela fé, pela disciplina, pelo amor à família e ao seu país.



“Abilio era presidente do Conselho de Administração da Península Participações, empresa de investimentos de sua família. Grande filantropo, investia em Educação e Esporte por meio do Instituto Península, organização do terceiro setor de sua família. Além disso, era membro dos Conselhos de Administração do Carrefour Global e do

Carrefour Brasil.



“Ao lado de seu pai, Abilio foi responsável pela criação e desenvolvimento do Grupo Pão de Açúcar, do qual foi presidente do Conselho de Administração até setembro de 2013. Durante uma década, fez parte do Conselho Monetário Nacional, entre 1979 e 1989. Há 14 anos, ministrava aulas no curso “Liderança e Gestão”, da FGV, dedicado à formação de novos líderes.



“Seu propósito era ser feliz, aprender e compartilhar. E assim o fez por meio de suas redes sociais, seus dois livros, suas palestras, seu programa “Caminhos com Abilio Diniz”, na CNN Brasil, pelo portal Plenae, entre outras inúmeras iniciativas. Seu amor pelos esportes era uma de suas marcas registradas. Abilio foi um esportista determinado e vencedor em diversas modalidades, além de um apaixonado pelo São Paulo Futebol Clube.



“O empresário deixa cinco filhos, esposa, netos e bisnetos, e irá ao encontro do seu filho João Paulo, falecido em 2022. A família agradece a todas as mensagens de apoio e carinho neste momento tão difícil.”