Internautas fazem “Vampetaço” para Musk após críticas a Moraes

Fotos do ex-jogador de futebol Vampeta nu são em resposta à fala do dono do X de que o ministro deveria sofrer um impeachment

Internautas brasileiros responderam às declarações de Elon Musk com um “Vampetaço” Reprodução/X – 7.abr.2024

PODER360 7.abr.2024 (domingo) – 17h10



Internautas reagiram às declarações do dono do X (ex-Twitter), Elon Musk, contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), com um “Vampetaço”.

Em publicação deste domingo (7.abr.2024), o empresário disse que o magistrado “deveria renunciar ou sofrer impeachment”. Em resposta à declaração, usuários brasileiros compartilharam uma série de fotos do ensaio fotográfico do ex-jogador de futebol Vampeta nu para a revista G Magazine.

Nos comentários, a imagem do ex-atleta na revista adulta gay, publicada em 1999, aparece coberta com o nome do ministro Alexandre de Moraes, sendo o “X” feito com uma montagem com o logo da rede social.

Eis as publicações em resposta à declaração de Musk:

MUSK X MORAES Antes de escalar dizendo que iria suspender restrições impostas pela Justiça à rede social, o empresário já havia publicado outros comentários.

No sábado (6.abr), Musk perguntou diretamente a Alexandre de Moraes por que o magistrado demandava tanta censura ao X, fazendo uma referência ao conteúdo revelado pelos chamados “Twitter Files” no caso do Brasil.

Na mesma data, disse que o Supremo Tribunal Federal praticava “censura agressiva” e que isso parecia “violar a lei e a vontade do povo do Brasil”.

Leia mais:

“Twitter files” falam sobre “limites à liberdade de expressão” no Brasil; “Por que exige tanta censura no Brasil?”, pergunta Musk a Moraes; “Censura agressiva” parece violar leis brasileiras, diz Musk; Felipe Neto critica Musk e defende STF e Moraes; Musk desafia Moraes e diz que pensa em fechar Twitter no Brasil; AGU defende regulamentação das redes após Musk desafiar Moraes; Eduardo Bolsonaro quer discutir “Twitter files” na Câmara; Em nota oficial, X diz que vai recorrer à Justiça; Pimenta responde Musk: “Não vamos permitir afronta a nossa pátria”; Musk endossa post que chama Moraes de totalitário e tirano; Musk diz que “em breve” divulgará exigências de Moraes que violam leis; Após falas de Musk, relator pedirá que Lira paute PL das fake news; e Moraes “deveria renunciar ou sofrer impeachment”, diz Musk.