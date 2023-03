Corpo de baiana é encontrado esquartejado e carbonizado nos EUA

A polícia do condado de Brevard, na Flórida, EUA, encontrou o corpo da baiana Nancy Howery Moreira, de 44 anos, esquartejado e carbonizado nesta sexta-feira (10). Daniel Stearns, 32, namorado de Nancy, foi preso em flagrante tentando enterrar os restos mortais da vítima.

Segundo informações do jornal local ‘Space Coast Daily’, que Nancy foi dada como desaparecida na praia de Indian Harbor Beach, cidade na Flórida, em 18 de fevereiro de 2023. A investigação começou após o desaparecimento, e, à medida que o caso progredia, Daniel passou a ser tomado como suspeito.

No início da manhã do dia 9 de março, o suspeito foi observado saindo de sua casa e indo para uma área de matagal em Palm Bay, comumente conhecida como “The Compound”. Enquanto estava na área, Daniel foi observado tentando descartar evidências.

Os agentes e investigadores da cena do crime vasculharam a área e encontraram os restos humanos. Testes forenses adicionais precisarão ser conduzidos para determinar a identidade da vítima, mas a polícia já confirmou que os resto são do corpo da baiana de Salvador. Até o momento, a investigação revelou que Daniel e Nancy estavam em um relacionamento e em 15 de fevereiro de 2023, o último dia em que ela foi observada com vida, eles se envolveram em uma discussão.

Durante a discussão, Daniel supostamente atirou em Nacy, o que resultou em sua morte. Nos dias seguintes ele teria desmembrado e queimado o corpo, enterrando os restos mortais em vários locais diferentes.

Daniel enfrenta acusações de assassinato em segundo grau, adulteração de provas e mutilação de um cadáver. Ele está atualmente detido no Brevard County Jail Complex sem direito a fiança.