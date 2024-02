Mulher é executada a tiros em bairro de Itamaraju

Uma mulher foi assassinada com uma sequência de tiros, durante o período noturno desta quarta-feira (31) de janeiro, na região do bairro Cristo Redentor, em Itamaraju.

A mulher identificada como RENATA OLIVEIRA DE SOUZA (37 anos), popularmente conhecida como “Kinha”, foi perseguida e morta a tiros, na Rua Buararema num local de difícil acesso.

Moradores ouviram os disparos, ao transitarem pela via encontraram a mulher caída e notificaram as autoridades policiais, relatando que a vítima estava com perfurações na região da cabeça.

Quando a polícia chegou no local a mulher já não apresentava sinais vitais e a equipe da Polícia civil foi mobilizada.

A delegada plantonista Andressa Nogueira Pelissari Carvalho, autorizou o levantamento cadavérico e remoção do corpo de RENATA OLIVEIRA DE SOUZA para o IML de Itamaraju.

Testemunhas prestarão depoimento e um inquérito deverá ser aberto para apurar a motivação e autoria do crime.