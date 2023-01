Corregedoria da polícia pune agente por usar viatura para participar de protesto no Rio

A Polícia Civil do Rio de Janeiro puniu o policial Rafael de Sá, afastando-o por 15 dias de sua atividade, por ter participado de protesto com uma viatura da corporação. O caso ocorreu no dia 2 de novembro, e Rafael foi a um ato em defesa do então presidente Jair Bolsonaro (PL) com uma bandeira do Brasil, símbolo utilizado pelos bolsonaristas, pendurada no veículo na Avenida Presidente Vargas, nas imediações do Comando Militar do Leste, onde bolsonaristas ficaram acampados por dias. De acordo com as investigações, o agente pegou o veículo do Estado sem autorização para ir ao local, o que gerou a abertura de um procedimento administrativo disciplinar. Em um vídeo que viralizou na internet é possível ver a viatura passando no meio dos manifestantes com a bandeira. Rafael de Sá alegou ter ido até o local para apurar informações a respeito de outra investigação. Essa versão foi contestada pela corregedoria da Polícia Civil.

*Com informações do repórter Mateus Koelzer