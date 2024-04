Correntina: Aliado histórico do prefeito Maguila retira pré-candidatura e declara apoio a nome da oposição

Foto: Divulgação

Após perder apoio de vereadores, o prefeito de Correntina, Nilson Maguila (PCdoB), sofreu mais uma baixa neste sábado (6). Cotado para disputar a prefeitura, o empresário Arthur Bezerra retirou sua pré-candidatura e declarou apoio ao postulante da oposição, Mariano Correntina (União Brasil). A família Bezerra integrava o grupo liderado por Maguila há 40 anos.

Também neste sábado, Arthur se filiou ao PP, legenda que apoia a pré-candidatura a prefeito de Mariano. Em um vídeo compartilhado em suas redes sociais, o jovem empresário destacou a importância de olhar para o futuro e da mudança que o município precisa. “É hora de pensar no futuro, na esperança, na união, no desenvolvimento, no compromisso e na juventude”, enfatizou.

A aliança foi selada durante encontro entre entre Arthur Bezerra e Mariano, que acumula adesões no município. Dos 13 vereadores, nove já estão com o pré-candidato do União Brasil e apenas quatro estão na base do prefeito.

No encontro, Mariano celebrou o apoio de Arthur. “Nós estamos aqui para discutir um assunto importante que é o nosso município, projetos que venham realmente para mudar a realidade do nosso povo, criando oportunidades. Projetos esses que nós vamos construir juntos. Isso que Correntina precisa: ideias e projetos inovadores”, afirmou.

