Saiba por que Cezar Black vai tirar 3 anos de licença da Saúde do DF

O enfermeiro e ex-BBB Cezar Black recebeu uma licença de 3 anos para tratar de interesses particulares. A publicação da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) consta no Diário Oficial do DF desta sexta-feira (5/5). Segundo nota enviada pela assessoria do profissional, o afastamento ocorre em razão de questões pessoais.

De acordo com a pasta, a licença é amparada pelo artigo 144, da Lei Complementar nº 840/2011, que dispõe sobre o assunto. Ainda segundo nota da Saúde, o afastamento é um direito do servidor, que não receberá remuneração no período. A licença poderá ser interrompida a qualquer momento ou prorrogada uma vez por igual período.

A pasta esclareceu também que Cezar Black não é investigado por abandono de cargo.

Além de ser enfermeiro no Hospital Universitário de Brasília (HUB) desde 2014, Black trabalha nas unidades de terapia intensiva (UTIs) para adultos e recém-nascidos do Hospital Regional de Taguatinga (HRT).

Cezar Black foi eliminado do BBB23 no 14º Paredão. O brother deixou o programa com 48,79% dos votos. Ele disputava a permanência no reality show com Amanda e Aline Wirley.

Investigação de abandono de emprego no HUBO Hospital Universitário de Brasília (HUB-UnB/Ebserh) informou, por meio de nota, que, no momento, o enfermeiro não é mais investigado por abandono de emprego.

Em 6 de abril, a procuradora de Cezar Black entrou com um pedido de licença, sem remuneração, por 45 dias para tratar de assunto particular. Ela pode ser renovada uma única vez pelo período de dois anos.

O pedido foi aceito e permanece vigente até 20 de maio deste ano. O HUB destacou ainda que, caso não haja o retorno do profissional, o processo de instrução de abandono de emprego será retomado.

O que diz Cezar BlackEm nota, a assessoria de Cezar Black destacou que o enfermeiro “sentiu a necessidade de se afastar por um tempo das atividades operacionais de sua profissão para priorizar sua saúde mental e física”. E garantiu que não irá se isentar de lutar pelos direitos dos enfermeiros.

Black garante ainda que pretende voltar a atuar em breve, mas afirma que é inviável exercer as funções de enfermeiro neste momento, pois o ambiente hospitalar requer concentração, silêncio e privacidade.