Janja lamenta morte de Rita Lee aos 75 anos: “Imensamente triste”

A primeira-dama Janja Lula da Silva lamentou, nas redes sociais, a morte da cantora e ícone do rock brasileiro Rita Lee, aos 75 anos, nesta terça-feira (9/5)..

Segundo Janja, a partida de Rita Lee a deixou “imensamente triste”. “Mais que uma perda para a música brasileira, hoje nos despedimos de uma mulher que inspirou tantas outras a serem o que quiserem, com suas letras e seu jeito de ser”, disse a primeira-dama.

Algumas perdas a gente fica sem saber muito o que falar e agora está acontecendo isso. A notícia da morte da Rita Lee me deixou imensamente triste e me fez pensar no quanto ela fez parte de muitas fases da minha vida. Lembrei do show que vi em Curitiba, na época do álbum Lança… pic.twitter.com/MtPO59uU4I

— Janja Lula Silva (@JanjaLula) May 9, 2023

Nos últimos anos, Rita Lee enfrentou uma grande batalha contra o câncer. Entre cura, remissão e internação, a cantora deixou os hospitais mais uma vez em fevereiro de 2023. Em seguida, anunciou o lançamento de uma nova autobiografia.

“Comunicamos o falecimento de Rita Lee, em sua residência, em São Paulo, capital, no fim da noite de ontem, cercada de todo o amor de sua família, como sempre desejou. O velório será aberto ao público, no Planetário do Parque Ibirapuera, na quarta-feira, dia 10, das 10h às 17h”, informou a família da cantora.

“De acordo com a vontade de Rita, seu corpo será cremado. A cerimônia será particular. Nesse momento de profunda tristeza, a família agradece o carinho e o amor de todos”, continuou o texto de comunicado da partida de Lee.

Rita Lee foi internada em hospital de São Paulo, em fevereiro deste ano

Com mais de 55 milhões de discos vendidos, Rita iniciou a carreira no rock, passou por pop rock, MPB, bossa nova e se aventurou até mesmo na música eletrônica. Considerada uma das artistas mais influentes do Brasil, participou de importantes revoluções no mundo da música e da sociedadeInstagram/Reprodução

Com mais de 50 anos de carreira, cantou ao lado de grandes nomes da música brasileira, tais como: Elis Regina, Caetano Veloso e João Gilberto. Em 2001, ganhou o Grammy Latino de melhor álbum de rock em língua portuguesa e, em 2008, foi eleita uma das maiores cantoras do país pela revista Rolling StoneDivulgação

Rita Lee elogiou o livro de Xuxa

A musa do rock brasileiro adora camisas em tecidos leves cheias de estampas

A artista tem 73 anos

Rita Lee escreve a orelha do livro de Xuxa

Ela é ícone do rock brasileiro

Trajetória de Rita LeeNascida em São Paulo, em 31 de dezembro de 1947, Rita Lee se tornou símbolo do rock’n’roll brasileiro, apontada como a responsável por uma revolução no estilo. Filha de Charles Fenley Jones (1904-1983) e Romilda (1904-1986), a artista teve aulas de piano desde a infância e sempre se envolveu com música.

A carreira, ainda de forma amadora, começou em 1963, com o conjunto Teenage Singers. O sucesso veio em 1966, com uma das bandas mais importantes da música brasileira: Os Mutantes. O trio, além de Rita, tinha Arnaldo Baptista e Sérgio Dias.

Ao longo dos quase 60 anos de carreira, Rita Lee vendeu 55 milhões de discos e também se envolveu em diversas questões, com destaque para sua atuação como defensora dos direitos dos animais.

O último disco de Rita Lee, Reza, foi lançado em 2012. A música principal do trabalho, que leva o mesmo nome do álbum, conquistou o título de mais tocada em 2012. No ano seguinte, a artista se aposentou e foi viver em um sítio na Grande São Paulo.