Polícia detalha prisão em flagrante do ex-BBB Diego Alemão

A prisão em flagrante do ex-BBB Diego Alemão, de 42 anos, está movimentando a manhã desta terça-feira (26/9). O empresário foi detido dentro de um táxi, no Leblon, após ser visto entre a Avenida Visconde de Pirajá e a Rua Gomes Carneiro, em Ipanema, com um revólver.

De acordo com o boletim de ocorrência, ao qual a coluna teve acesso, os policiais militares foram acionados por pedestres que testemunharam Alemão com a arma em punho, afirmando que “iria efetuar disparos”. Porém, ao chegarem no local ele já havia entrado em táxi.

“Chegando ao local, a guarnição foi informada que o indivíduo havia entrado em um táxi Duster. Fizeram um cerco e conseguiram identificar o carro, realizando a abordagem na Avenida Delfim Moreira, no Leblon”, informou o registro na delegacia.

Os agentes ainda revelaram que, com Alemão, “foi encontrada a arma de fogo, um revólver calibre 32, da marca Taurus, com 2 munições no tambor, na parte de trás do banco do carona. Além das duas munições, foram encontradas mais 6 na cartucheira do coldre”.

Diego Alemão deixou cadeia após pagar fiança de R$ 7 mil

Diego Alemão foi o campeão do BBB7

Ele foi detido por embriaguez ao volante, desacato e lesão corporal

E, hoje, administra a empresa de sua família

O rapaz investiu o prêmio de R$ 1 milhão que recebeu na época

Diego Alemão

No reality, ele viveu um triângulo amoroso com Fani e Siri

O registro da ocorrência foi feita na 14ª DP (Leblon). De acordo com o G1, uma fiança de R$ 4 mil foi determinada para a libertação do ex-BBB, mas até a publicação desta reportagem ele ainda estava preso.

Condenado por crimes no trânsito O ex-participante do Big Brother Brasil Diego Gásguez — que ficou conhecido no programa como Diego Alemão — foi condenado pela Vara de Delitos de Trânsito de Curitiba a 1 ano e 5 meses de detenção, em regime aberto, pelos crimes de embriaguez ao volante, lesão corporal e desacato por duas vezes e ameaça.

Em 18 de abril de 2020, ele se envolveu em um acidente de trânsito no bairro Santa Quitéria (PR) quando retornava de uma confraternização. Sob efeito do álcool, Alemão bateu o Pajero que dirigia contra um automóvel regularmente estacionado.