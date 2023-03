COVID-19: drive thru de aplicação da vacina bivalente ocorre no próximo domingo (19)

(Foto: Wesley Morau)

No próximo domingo (19), a Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas realizará um drive thru de aplicação da vacina bivalente contra a COVID-19 no campus da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), ao lado da Policlínica, das 8 às 14 horas.

O serviço é voltado para pessoas maiores de 60 anos e pessoas imunocomprometidas maiores de 12 anos. É necessário ter tomado a dose 2, dose 3 ou dose 4 há, no mínimo, quatro meses (até 19 de novembro de 2022) . Os documentos exigidos para receber o imunizante são:

Documento oficial com foto;

Cartão do SUS ou CPF;

Cartão de vacinas;

Laudo médico (no caso das pessoas imunocomprometidas).

De acordo com o Ministério da Saúde, são consideradas imunocomprometidas as categorias abaixo, que devem apresentar os seguintes documentos:

I – Transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) em uso de drogas imunossupressoras: atestado/relatório médico descritivo com dados clínicos que comprovem essa condição (com registro do CID) ou relatório de alta (transplante ou relatório médico descritivo com tipo de transplante);

II – Pessoas vivendo com HIV/AIDS: atestado/relatório médico que comprovem essa doença (com registro do CID) ou exame que comprove (teste rápido ou outro) ou cadastro Siscel ou Siclom;

III – Uso de corticóides em doses ≥20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por ≥14 dias: relatório médico que comprovem a indicação de uso nessas condições: acima de 20mg/dia e tempo maior que 14 dias (no momento da vacina) ou receita médica (que indique tratamento vigente – no momento da vacina);

IV – Uso de drogas modificadoras da resposta imune: Atestado/relatório médico descritivo que comprovem a doença (com registro do CID) e receita médica que contenha alguma das medicações a seguir. Leflunomida; Micofenolato de mofela; Azatiprina; Ciclofosfamida 6-mercaptopurina; Ciclosporina; Tacrolimus; Metotrexato; Biológicos em geral (infliximabe, etanercept, humira, adalimumabe, tocilizumabe, Canakinumabe, golimumabe, certolizumabe, abatacepte, Secukinumabe, ustekinumabe); Inibidores da JAK (Tofacinibe, baracinibe e upadacinibe);

V – Pacientes com doenças auto inflamatórias e doenças intestinais inflamatórias*: relatório médico que comprovem essa doença, com registro do CID;

* Doenças Inflamatórias crônicas imunomediadas: Artrite Reumatóide; Anemia hemolítica autoimune; Crioglogulinemia mista essencial; Cirrose biliar primária; Doença de Crohn; Doença de Kawasaki; Dermatomiosite; Esclerose Múltipla; Esclerodermia sistêmica; Espondilite anquilosante; Granulomatose de Wegener; Hepatite Auto-imune; Lúpus Eritematoso Sistemico; Miastenia gravis; Mielite transversa; Polimialgia reumática; Poliarterite nodosa; Polimiosite; Psoríase (Artrite psoriática); Púrpura de Henoch-Scholein; Retocolite ulcerativa; Sarcoidose; Síndrome Sjogren; Vasculites;

VI – Imunodeficiência primária grave: atestado/relatório médico que comprovem essa doença, com registro do CID;

VII – Pacientes em hemodiálise: atestado/relatório médico que comprovem essa condição (com registro do CID) ou comprovante de diálise (cartão ou outro documento que comprove a hemodiálise);

VIII – Quimioterapia para câncer: atestado/relatório médico, com data do tratamento que comprovem essa condição, com registro do CID (validade um ano);

IX-Pessoas com neoplasias hematológicas (leucemias, linfomas e síndromes mielodisplásicas): atestado/relatório médico que comprovem essa condição, com registro do CID (validade um ano).

