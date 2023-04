Covid-19: Salvador segue com estratégia de vacinação nesta quinta (13)

A Prefeitura de Salvador, através da Secretaria Municipal da Saúde de Salvador (SMS), segue com a vacinação contra a Covid-19 nesta quinta-feira (13), das 8h às 16h. A estratégia contempla a aplicação da vacina bivalente.

A vacinação bivalente acontece para os idosos a partir de 60 anos, imunocomprometidos, quilombolas, pessoas assistidas em instituições de longa permanência com 12 anos ou mais e os respectivos trabalhadores destes Centros de Acolhimento, trabalhadores da saúde, gestantes e puérperas, além de pessoas com deficiência permanente, bem como trabalhadores do sistema prisional, população privada de liberdades e adolescentes sob medidas socioeducativas.

A dose também está disponível para pessoas 12 anos ou mais com comorbidades. A comprovação para esse grupo realizada, por determinação do Ministério da Saúde, de forma autodeclarada (o indivíduo deve informar qual patologia apresenta no ato da vacinação). A lista de comorbidades habilitadas está no site www.saude.salvador.ba.gov.br .

A ampliação dos grupos prioritários ocorre de forma escalonada, conforme cronograma do Ministério da Saúde, podendo ser antecipada de acordo com a disponibilidade dos imunizantes e da situação epidemiológica. A vacinação dos quilombolas será feita nas Ilhas, conforme planejamento local, e das pessoas institucionalizadas (abrigados e trabalhadores da saúde) será feita nas instituições da qual eles fazem parte.

As pessoas imunocomprometidas que não iniciaram ou não completaram o esquema primário com as três doses indicadas, estão aptas a receber a bivalente desde que respeitando o intervalo mínimo de dois meses a partir da última dose recebida de qualquer um dos imunizantes (Coronavac, Oxford, Pfizer ou Janssen). Ainda dentro deste público, quem já foi vacinado com três doses poderá receber a bivalente, neste caso, respeitando o intervalo de quatro meses a partir da 3ª dose.

Documentação: Para ter acesso a bivalente, é necessário residir em Salvador e possuir o Cartão SUS habilitado para a capital baiana. A consulta pode ser feita no site www.saude.salvador.ba.gov.br/servicos/servicos-online/reimpressao-de-cartao-sus/.

A validação do nome pode ser conferida através do nome na lista da SMS pelo site www.saude.salvador.ba.gov.br/servicos/servicos-online/vacina-reforco-bivalente/ ou, caso a circunstância tenha se estabelecido de forma recente, a pessoa deve se dirigir ao posto de saúde.

Gestantes: Segundo o informe técnico para a gestante não haverá exigência quanto à comprovação da situação gestacional, sendo suficiente que a mulher afirme seu estado de gravidez.

Puérperas: Deverão apresentar documento que comprove o puerpério (certidão de nascimento, cartão da gestante, documento do hospital onde ocorreu o parto)

Trabalhador da saúde: Deverá ser apresentado documento que comprove a vinculação ativa do trabalhador com o serviço de saúde, seja através de crachá, contracheque ou a carteira do conselho ou declaração emitida pelo serviço de saúde de atuação do profissional.

PCD: O indivíduo ou responsável deverá informar ao profissional do ponto de vacinação qual o tipo da deficiência possui.

Demais públicos

A estratégia de vacinação contempla ainda 1ª e 2ª dose para as crianças de seis meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias com ou sem comorbidades. O reforço da Pfizer Pediátrica para menores de 5 a 11 anos com/sem comorbidades também estará disponível para quem tiver nome na lista da SMS. A imunização do público infantil será realizada mediante apresentação do documento de identificação da criança e dos pais e/ou responsáveis, carteira de vacinação, Cartão SUS e confirmação do nome na lista no site da SMS.

Além disso, a estratégia segue com a aplicação da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª dose para pessoas com 18 anos ou mais, em esquema “Liberou Geral”, para quem não é residente de Salvador ou não tenha iniciado o esquema primário na capital. O único requisito é ter o cartão SUS vinculado a algum município do estado da Bahia.

O interessado deve apresentar obrigatoriamente originais e cópias do cartão de vacina ou carteira nacional de vacinação digital (ConectSUS atualizado), documento de identificação com foto e comprovante de residência do município do Estado da Bahia.

Os demais grupos que não estão incluídos na estratégia “Liberou Geral” devem residir em Salvador e ter o nome na lista do site da Secretaria Municipal da Saúde.

A imunização também segue para os indivíduos com 18 anos ou mais vacinados com a Janssen no esquema primário. Nota Técnica nº 177/2022-CGPNI/DEIDT/SVS/MS estabelece que todos os indivíduos que receberam como esquema primário a vacina Janssen (Dose Única), entre 18 e 39 anos, estão orientados a receber um segundo reforço; e todos os indivíduos de 40 anos ou mais, estão orientados a receber um terceiro reforço.

APRAZAMENTOS DESTA QUINTA (13):

2ª DOSE – PFIZER BABY: CRIANÇAS DE SEIS MESES A 4 ANOS COM OU SEM COMORBIDADES QUE TOMARAM A 1ª DOSE ATÉ O DIA 15/3/2023

2ª DOSE – JANSSEN: PARA QUEM TOMOU A 1ª DOSE/DOSE ÚNICA DA JANSSEN ATÉ A DATA DE 12/2/2023

2ª DOSE – OXFORD: APRAZADOS ATÉ 10/5/2023

2ª DOSE – PFIZER: PESSOAS COM 12 ANOS OU MAIS APRAZADAS ATÉ 10/5/2023 – LIBEROU GERAL

2ª DOSE – GESTANTES E PUÉRPERAS APRAZADAS ATÉ 10/5/2023

REFORÇO DA PFIZER PEDIÁTRICA PARA CRIANÇAS DE 5 A 11 ANOS COM OU SEM COMORBIDADES QUE TOMARAM A 2ª DOSE ATÉ O DIA 13/11/2022

3ª DOSE – PFIZER BABY: CRIANÇAS DE SEIS MESES A 4 ANOS COM OU SEM COMORBIDADES QUE TOMARAM A 2ª DOSE ATÉ O DIA 13/2/2023 – NOME NA LISTA

3ª DOSE: CRIANÇAS DE 3 E 4 ANOS COM OU SEM COMORBIDADES) QUE INICIARAM O ESQUEMA VACINAL COM CORONAVAC E TOMARAM A 2ª DOSE ATÉ 14/12/2022.

3ª DOSE: ADOLESCENTES DE 12 A 17 ANOS QUE TOMARAM A 2ª DOSE ATÉ O DIA 14/11/2022

3ª DOSE: PESSOAS COM 18 ANOS OU MAIS QUE TOMARAM A 2ªDOSE ATÉ O DIA 15/12/2022 – LIBEROU GERAL

3ª DOSE– PFIZER BIVALENTE: IMUNOSSUPRIMIDOS COM 12 ANOS OU MAIS QUE TOMARAM A 2ª DOSE ATÉ O DIA 15/2/2023

3ª DOSE: GESTANTES E PUÉRPERAS QUE TOMARAM A 2ª DOSE ATÉ O DIA 13/11/2022

3ª DOSE (2º REFORÇO): PESSOAS ENTRE 18 E 39 ANOS QUE FIZERAM ESQUEMA PRIMÁRIO COM JANSSEN ATÉ 14/12/2022

4ª DOSE (3º REFORÇO): PESSOAS COM 40 ANOS OU MAIS QUE FIZERAM O ESQUEMA PRIMÁRIO COM JANSSEN ATÉ 14/12/2022

4ª DOSE: PESSOAS COM 18 ANOS OU MAIS QUE TOMARAM A 3ª DOSE ATÉ O DIA 14/12/2022 – LIBEROU GERAL.

VACINA BIVALENTE: PARA AQUELES QUE TENHAM TOMADO, PELO MENOS, 2 DOSES MONOVALENTES ATÉ 13/12/2022.

POSTOS:

1ª DOSE – CORONAVAC PEDIÁTRICA: CRIANÇAS DE 3 E 4 ANOS (INCLUINDO IMUNOSSUPRIMIDAS)

Postos fixos: USF Menino Joel (Nordeste de Amaralina), USF Nova Sussuarana, UBS Mata Escura, USF Curralinho, USF Cajazeiras IV, UBS Periperi, USF Colinas de Periperi, USF Bom Jesus dos Passos, USF Paramana e USF Ilha de Maré.

2ª DOSE – CORONAVAC PEDIÁTRICA: CRIANÇAS DE 3 E 4 ANOS (INCLUINDO IMUNOSSUPRIMIDAS)

Postos fixos: USF Menino Joel, USF Curralinho, USF Nova Sussuarana, UBS Mata Escura, USF Mussurunga I, UBS Cosme de Farias, USF Cajazeiras IV, UBS Periperi, USF Colinas de Periperi, USF Bom Jesus dos Passos, USF Paramana e USF Ilha de Maré.

3ª DOSE: CRIANÇAS DE 3 E 4 ANOS (COM OU SEM COMORBIDADES) QUE INICIARAM O ESQUEMA VACINAL COM CORONAVAC

Postos fixos: USF Garcia, UBS Manoel Vitorino (Brotas), UBS Virgílio de Carvalho (Bonfim), USF João Roma Filho (Jardim Nova Esperança), USF Curralinho, USF Nova Sussuarana, USF Cajazeiras IV, UBS José Mariane (Itapuã), UBS Periperi, USF Colina de Periperi, USF Bom Jesus dos Passos, USF Paramana e USF Ilha de Maré.

1ª e 2ª DOSE – PFIZER PEDIÁTRICA: CRIANÇAS DE 5 A 11 ANOS COM OU SEM COMORBIDADES

Postos fixos: USF Menino Joel (Nordeste de Amaralina), USF Nova Sussuarana, USF Curralinho, USF Cajazeiras V, UBS Periperi, USF Colinas de Periperi, USF Bom Jesus dos Passos, USF Paramana e USF Ilha de Maré.

1ª, 2ª E 3ª DOSES – PFIZER BABY: CRIANÇAS DE 6 MESES A 4 ANOS (COM OU SEM COMORBIDADES)

Postos fixos: USF Garcia, UBS Manoel Vitorino (Brotas), UBS Virgílio de Carvalho (Bonfim), USF João Roma Filho (Jardim Nova Esperança), USF Curralinho, USF Nova Sussuarana, USF Cajazeiras IV, UBS José Mariane (Itapuã), UBS Periperi, USF Colina de Periperi, USF Bom Jesus dos Passos, USF Paramana e USF Ilha de Maré.

REFORÇO – PFIZER PEDIÁTRICA: CRIANÇAS DE 5 A 11 ANOS (COM OU SEM COMORBIDADES)

Postos fixos: USF Menino Joel (Nordeste de Amaralina), USF Nova Sussuarana, USF Curralinho, USF João Roma Filho (Jardim Nova Esperança), UBS José Mariane (Itapuã), USF Cajazeiras V, USF Capelinha, UBS Periperi, USF Colina de Periperi, USF Bom Jesus dos Passos, USF Paramana e USF Ilha de Maré.

DOCUMENTOS:

Criança acompanhada pelo pai ou mãe: Necessário estar com nome no site da SMS e no ato da vacinação apresentar originais e cópias do documento de identificação com foto do pai ou da mãe que estiver presente, original e cópia do documento de identificação da criança, e originais da caderneta de vacina e cartão SUS de Salvador da criança.

Criança desacompanhada do pai ou da mãe: Necessário estar com o nome no site e no ato da vacinação estar acompanhada por outra pessoa maior de 18 anos. Além disso, deverá ser apresentado o Formulário de Vacinação preenchido e assinado pelo genitor da criança (pai ou mãe), cópia do documento de identificação com foto do responsável pela assinatura no documento, mais original e cópia do documento de identificação da criança, além dos originais da caderneta de vacina e do cartão SUS de Salvador da criança. O Formulário de Vacina está disponível para impressão no link: www.saude.salvador. ba.gov.br/wp-content/uploads/2022/01/formulario-vacinacao-criancasV6.pdf.

OBS: Os casos excepcionais relacionados à falta de apresentação da documentação completa serão tratados individualmente no próprio ato/local da vacinação, como vem ocorrendo desde o início da estratégia.

2ª DOSE – CORONAVAC: PESSOAS COM 18 ANOS OU MAIS

Postos fixos: USF Menino Joel (Nordeste de Amaralina), USF Curralinho, UBS Mata Escura, USF Mussurunga I, UBS Cosme de Farias, USF Cajazeiras IV e UBS Sérgio Arouca (Paripe).

VACINAÇÃO ADULTO – 1ª, 2ª, 3ª E 4ª DOSES (EXCETO 2ª DOSE CORONAVAC)

Drive-thrus: 5º Centro de Saúde (Barris) e Atakadão Atakarejo (Fazenda Coutos).

Pontos fixos: Home Center Ferreira Costa (8h às 16h) e Shopping Bela Vista (9h às 16h).

Postos fixos: UBS Clementino Fraga (5º Centro de Saúde), USF Menino Joel, USF Alto das Pombas, USF Lealdina Barros (Vale da Muriçoca), UBS Santa Cruz (8h às 14h30), USF Sabino Silva, USF Federação, USF Imbuí, USF Curralinho, UBS Prof. Mario Andrea (Sete Portas), USF Santa Luzia (Engenho Velho de Brotas), USF Vale do Matatu, UBS Mata Escura, USF Resgate, USF Sussuarana I, USF Cajazeiras X, USF Boca da Mata, USF Yolanda Pires (Fazenda Grande I), USF Cajazeiras V, USF Cajazeiras XI, USF Jardim das Mangabeiras, UBS Ramiro de Azevedo (Campo da Pólvora), USF Terreiro de Jesus, UBS Ministro Alkimin (Massaranduba), USF Joanes Leste, USF Joanes Centro Oeste, USF Alto do Coqueirinho, USF KM 17, USF Eduardo Mamede (Mussurunga I), USF Parque São Cristóvão, USF Coração de Maria, USF Aristides Maltez (São Cristóvão), USF Ceasa I e II, USF Jardim Campo Verde, USF Itapuã, USF Jardim das Margaridas, UBS Orlando Imbassahy (Bairro da Paz), USF Vila Verde, USF São Cristóvão, USF Mussurunga I, UBS São Cristóvão, USF Nova Esperança, USF IAPI, USF San Martin I, USF San Martim III, UBS Cecy Andrade (Castelo Branco), USF São Marcos I, USF Nova Brasília II, USF Dom Avelar, UBS Vale dos Lagos, USF Pirajá, USF Boa Vista de São Caetano, USF Alto do Peru, USF Recanto da Lagoa II, USF San Martin II, USF Antonio Lazzarotto (Plataforma), USF Alto do Cabrito, UBS Péricles Laranjeiras (Fazenda Grande do Retiro), USF Teotônio Vilela II (Nova Brasília de Valéria), USF Estrada da Cocisa, USF Bate Coração, USF Vila da Fraternidade, UBS Sergio Arouca (Paripe), USF Vista Alegre, USF Alto de Coutos II, USF Plataforma, USF Tubarão, USF Alto do Cruzeiro, USF Nova Constituinte, USF Congo, USF Fazenda Coutos III, UBS Periperi, USF Bom Jesus dos Passos, USF Paramana, USF ilha de Maré.

VACINAÇÃO BIVALENTE – PESSOAS COM 12 ANOS OU MAIS COM COMORBIDADES; IDOSOS COM 60 ANOS OU MAIS; OS IMUNOCOMPROMETIDOS; TRABALHADORES DA SAÚDE; GESTANTES E PUÉRPERAS; PESSOAS COM DEFICIÊNCIA PERMANENTE E OS IMUNOCOMPROMETIDOS DE 12 ANOS OU MAIS

Drive-thrus: 5º Centro de Saúde (Barris), Atakadão Atakarejo (Fazenda Coutos) e Vila Militar (Dendezeiros).

Pontos volantes: Home Center Ferreira Costa (8h às 16h), Atakadão Atakarejo (Cajazeiras e São Caetano – 9h às 16h), Estação Mussurunga (8h às 16h) e shoppings Salvador, Bela Vista, da Bahia e Ponto Alto (9h às 16h).

Postos fixos: UBS Clementino Fraga (5º Centro de Saúde), USF Sabino Silva, USF Federação, USF Imbuí, USF Pituaçu, UBS Prof. Mario Andrea (Sete Portas), USF Santa Luzia (Engenho Velho de Brotas), USF Vale do Matatu, USF Sussuarana I, UBS Eunísio Teixeira (Saboeiro), USF Resgate, USF Arraial do Retiro, USF Cajazeiras X, UBS Nelson Pihauy Dourado (Águas Claras), USF Boca da Mata, USF Cajazeiras V, USF Yolanda Pires, USF Cajazeiras XI, USF Jardim das Mangabeiras, UBS Ramiro de Azevedo, USF Terreiro de Jesus, UBS Ministro Alkimin (Massaranduba), UBS Virgílio de Carvalho (Bonfim), USF Eduardo Mamede (Mussurunga I), USF Itapuã, UBS São Cristóvão, UBS Orlando Imbassahy (Bairro da Paz), UBS Maria Conceição Imbassahy (16º Centro de Saúde – Pau Miúdo), USF San Martim III, UBS Cecy Andrade, USF São Marcos I, UBS Vale dos Lagos, USF Nova Brasília II, USF Alto do Cabrito, USF Boa Vista de São Caetano, USF Antonio Lazzarotto (Plataforma), USF Pirajá, UBS Péricles Laranjeiras (Fazenda Grande do Retiro), USF Alto do Peru, USF Recanto da Lagoa II, USF Beira Mangue, USF Estrada da Cocisa, USF Bate Coração, USF Vila da Fraternidade, UBS Sérgio Arouca (Paripe), USF Teotônio Vilela II (Nova Brasília de Valéria), USF Itacaranha, USF Plataforma, USF Tubarão, UBS Periperi, USF Bom Jesus dos Passos, USF Paramana, USF Ilha de Maré.