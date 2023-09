CPI das Pirâmides Financeiras pede quebra de sigilo bancário de Ronaldinho

A CPI das Pirâmides Financeiras aprovou a quebra do sigilo bancário do ex-jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho. O requerimento foi apresentado na terça-feira, 26, e aprovado na quarta-feira. Além de Ronaldinho, Roberto de Assis Moreira, irmão e empresário do craque, também é alvo da quebra de sigilo. O requerimento foi feito pelo deputado federal Ricardo Silva (PSD-SP) e pede que o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) encaminhe os Relatórios de Inteligência Financeira com as movimentações de ambos. Os irmãos são acusados de promover a 18k Ronaldinho, suposto esquema de pirâmide que prometia rendimentos de até 400% ao ano com ativos digitais. Os dois já foram ouvidos pela CPI em audiências e negaram participação. Ronaldinho, no entanto, aparece em propagandas recomendando a 18k. A comissão também aprovou a quebra de sigilo bancário de Marcelo Lara Marcelino, cofundador da empresa, e de outros integrantes e parceiros.

