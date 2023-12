Ministério da Justiça determina que PF investigue ameaça a Lula

Usuário do X (ex-Twitter) disse que seria necessária a realização de “vaquinha” para contratação de mercenário com “rifle de precisão”

O secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Cappelli, declarou nesta 3ª feira (26.dez.2023) que encaminhará à PF (Polícia Federal) um ofício para apuração de ameaça ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas redes sociais, de usuário que fez alusão a “rifle de precisão” e “vaquinha para tal”.

“As redes sociais não são e não serão um terreno de incentivo a crimes contra as autoridades”, escreveu Cappelli em seu perfil no X (ex-Twitter).

Em publicação que circulou nas redes sociais, um usuário do X (ex-Twitter) comentou um post do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) com críticas a Lula em seu perfil na rede social.

Na mensagem, o usuário dizia que seria necessária a realização de uma “vaquinha” para a contratação de um mercenário com um “rifle de precisão”. O post foi excluído.