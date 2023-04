Criança morre vítima de atropelamento em Itamaraju

Um atropelamento matou uma criança na região do bairro Furlan, no início da tarde deste sábado (15) de abril, em Itamaraju.

A criança com pouco mais de 03 anos, tentou atravessar a rua, mas acabou atingido por um veículo pertencente a uma empresa funerária presente no município.

Moradores notificaram as centrais da Polícia Militar e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), no entanto, as lesões o garotinho acabou não resistindo e morreu no local.

O condutor do veículo permaneceu no local até a chegada das autoridades policiais.

Seguindo procedimentos a polícia civil também foi informada sobre o acidente, autorizando o levantamento cadavérico.

O corpo será transferido para o IML de Itamaraju, onde exames periciais serão efetuados na criança.

A polícia deverá instaurar um procedimento para apurar as circunstâncias do acidente.