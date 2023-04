Crianças mortas em creche em Blumenau são sepultadas sob forte comoção

As quatro crianças mortas na quarta-feira, 5, em um ataque a escola em Blumenau, Santa Catarina, foram sepultadas nesta quinta, 6, no Vale do Itajaí. As cerimônias de despedidas começaram ontem à noite, quando pais de alunos e moradores se reuniram em frente ao local com velas e incensos e rezaram em frente o portão da escola, que foi coberto pelos funcionários com um pano preto em símbolo de luto. O retorno às atividades ainda não foi definido. Bernardo Cunha Machado, de 5 anos, Bernardo Pabest da Cunha, de 4 anos, Larissa Maia Toldo, de 7 anos, e Enzo Marchesin Barbosa, de 4 anos, foram as vítimas fatais. O ataque ocorreu na quarta pela manhã na creche Cantinho Bom Pastor, uma unidade de ensino particular, quando um homem de 25 anos invadiu o lugar e atacou as crianças com uma machadinha, e na sequência se entregou. O autor do ataque tem quatro passagens pela polícia. Na primeira delas, em 20 de novembro de 2016, o agressor, de 25 anos, se envolveu em uma briga dentro de uma casa noturna. Já em março de 2021 ele esfaqueou o padrasto. Mais de um ano depois, em julho de 2022, o autor foi abordado com cocaína e foi autuado. Em dezembro, o autor quebrou o portão da casa do padrasto e esfaqueou um cachorro. O caso é tratado como isolado pela Polícia Civil. “A situação é de caso isolado. Não tem relação com outras práticas criminosas, não é coordenado”, explicou o delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel.

