Crianças se surpreendem com visita de CEO do City ao campo do Marisco: ‘Você contratou Haaland?’

A passagem de Ferran Soriano e integrantes do Grupo City por Salvador foi marcada pelo encerramento do processo jurídico de constituição da SAF do Bahia e oficialização da venda do tricolor para o fundo de investimentos. Mas a visita do espanhol à capital baiana também rendeu visitas estratégicas.

Uma delas aconteceu no campo do Marisco, no bairro do Uruguai, durante uma peneira do Esquadrão. Acompanhado por Guilherme Bellintani e outros funcionários do Bahia, Soriano acompanhou os testes. As crianças se surpreenderam com o CEO do Grupo City ao saber que foi o responsável por contratar jogadores como o atacante Haaland e o meia De Bruyne para o Manchester City.

“Você contratou Haaland, foi? Porra, disgrama”, questionou de forma espontânea um dos garotos que participou da peneira. O vídeo dos bastidores da visita foi divulgado pelo Bahia.

O Grupo City tem interesse em fomentar a captação de jogadores em bairros carentes de Salvador. Soriano também se reuniu com o prefeito Bruno Reis e o governador Jerônimo Rodrigues para debater o tema.

Membros do Grupo City acompanharam testes do Bahia na Cidade Baixa (Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia)

Ele contou que o projeto ainda está sendo estudado, mas a ideia é construir academias de futebol em diferentes pontos da cidade.

“O Grupo City tem o que chamamos de City Football Academy em Manchester, Nova York, Melbourne, estamos construindo uma em Palermo, e acabamos de comprar terrenos para construir uma em Girona. Esses centros de treinamentos vão estar ligados, vão compartilhar tecnologia, conhecimento e experiência. Vamos ter uma, ou várias, City Football Academy em Salvador, mas ainda não sei onde e como”, iniciou ele .

“Por enquanto o que temos no centro de treinamentos [em Dias D’Ávila] está muito bom. Investimos em outros clubes em que a situação era muito pior. Não temos urgência, por enquanto funciona, mas queremos revisar toda a situação e desenvolver uma estratégia para que em Salvador possamos ter umas dessas City Football Academy conectada com todas as outras do mundo”, completou.

Ferran Soriano também conheceu as Obras Sociais Irmã Dulce. Desde 2019 o Bahia possui parceria com o instituto e repassa doações por meio do plano de sócios. O clube renovou o acordo e anunciou que dobrou para R$ 2 o valor que os sócios podem pagar a mais na mensalidade para contribuir com as Obras.

Ainda sobrou tempo para a cúpula do Grupo City inaugurar um mural de grafite em homenagem ao tricolor, no bairro do Comércio, e conhecer o Candyall Guetho Square, projeto idealizado pelo cantor e compositor Carlinhos Brown, torcedor do Bahia. Durante a visita, Ferran Soriano deixou a vergonha de lado e caiu na dança.