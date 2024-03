Criminosos ateiam fogo em ônibus coletivo na cidade de Itamaraju

A Polícia Civil busca pelo menos dois bandidos que atearam fogo em um ônibus no bairro Várzea de Itamaraju. O motorista do coletivo estava dentro do veículo, sendo obrigado a sair do veículo coletivo.

O caso ocorreu no período da tarde desta quinta-feira (14) de março. As autoridades tentam recuperar imagens para identificar os criminosos que ocupavam uma motocicleta de cor. Ainda não é possível precisar se apenas dois criminosos estão ligados ao caso.

Na sequência dos fatos, um dos criminosos jogou líquido inflamável e colocou fogo. O motorista conseguiu fugir e notificou as autoridades. Rondas foram intensificadas.

A empresa suspendeu as atividades na cidade num período de 48 horas, sendo emitido um comunicado para a população.