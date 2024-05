Mani Rego toma decisão sobre barraca de lanches; saiba mais

Nesta quarta-feira (1º/5), Mani Rego anunciou que seguirá com a carreira de produtora de conteúdo, após ganhar 3 milhões de seguidores. A ex-namorada de Davi Brito, até então trabalhava na lanchonete em que vendia lanches. Mas a coluna Fábia Oliveira descobriu, com exclusividade, que a empreendedora decidiu passar o comando da barraca para outra pessoa.

Segundo fontes, Mani deixou a lanchonete para a prima cuidar. Neste momento, inclusive, elas estão dando uma reformada no local, que virou quase um ponto turístico em Matatu de Brotas, bairro simples de Salvador.

A ex-namorada de Davi chegou a publicar alguns vídeos no Instagram onde mostra grafiteiros fazendo algumas artes na barraca, deixando-a mais colorida e atrativa para os clientes.

Mani Rego registra nome para fins comerciais Mani Rego decidiu registrar seu nome para fins comerciais. Através do Instituto Maria Preta, do qual faz parte, a influenciadora já deu entrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), órgão vinculado ao Ministério da Economia responsável pela concessão e garantia de direitos de propriedade intelectual. As informações são da Quem.

Segundo a publicação, a intenção da moça, que foi batizada como Celsilene, é de utiliizar a marca para promoção, gestão e administração de negócios.

Recentemente, a baiana quis patentear o bordão “Calabreso”, criado por Toninho Tornado, mas deu de cara com um empecilho: a agência artística do humorista, a Non Stop Produções.

Liderada por Kaká Diniz, marido de Simone Mendes, a produtora decidiu brigar pela marca que, afinal, é original de um de seus clientes. A ex-companheira do campeão do BBB24 tomou a atitude depois de começar a vender em sua lanchonete o X-Calabreso e, também, solicitou que o nome do sanduíche fosse registrado.

Por não ter apontamento da palavra no INPI, Mani resolveu tomar para si a palavra em fevereiro, com a atração da TV Globo ainda no ar, onde Davi, numa briga com Buda, pediu “calma, calabreso”, fazendo com que a expressão viralizasse ainda mais.

Por conta do embate, Mani Rego desistiu e renunciou ao pedido para registrar o termo.