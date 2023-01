Crossfiteiro e teimoso: conheça Cristian, mais um confirmado no BBB 23

O BBB 23 – e a academia da casa mais vigiada do Brasil – ganharam um novo integrante. O empresário Cristian, 32 anos, de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, é o novo integrante pipoca do jogo.

Modelo desde pequeno, ele chegou a morar em São Paulo com os pais para investir na carreira, mas desistiu do mundo da moda e passou a se dedicar ao mundo fitness. Formado em Educação Física, fez pós-graduação em Nutrição Esportiva e é apaixonado por atividade física.

Depois de muita dedicação à profissão, morou durante um tempo no Rio de Janeiro, trabalhando com assessoria esportiva, mas voltou para Caxias, onde tem um box de crossfit. Ele também cursa MBA em Gestão e Liderança para ganhar mais expertise nos negócios.

O gaúcho, que curte praticar natação e curtir festas quando não está trabalhando, diz não dispensar uma bebida nos eventos e se arrisca nas dancinhas. Ele se diz “um cara do bem”, mas que não deixa de falar o que precisa, embora seja sempre respeitoso, o que considera um diferencial.

Teimoso assumido, ele também é muito competitivo, e acredita que fará um jogo limpo por não ser falso e que tem ao seu favor o fato de gostar de cozinhar.

O problema, aposta, vai ser conviver em grupo, mas ele já faz planos pra se dar bem. “Gosto de liderar e creio que tenho uma boa lábia. Vou jogar para ganhar”, diz Cristian ao eleger seus pontos fortes. Ele também adianta que pretende jogar com tudo que for preciso para vencer o reality, já que é movido a desafios.

O ‘BBB 23’ tem apresentação de Tadeu Schmidt, produção de Mariana Mónaco, direção artística de Rodrigo Dourado e direção de gênero de Boninho. O reality tem estreia prevista para 16 de janeiro.