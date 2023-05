Cruzeiro e Fluminense afastam jogadores citados por apostadores

A partida entre Cruzeiro e Fluminense, nesta quarta-feira (10), terá jogadores dos dois times afastados em meio à suspeita de manipulação. Do lado da Raposa, é o volante Richard, um dos citados em conversas obtidas pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO), no esquema de apostas investigado pela Operação Penalidade Máxima. Já do lado tricolor, é o o zagueiro Vitor Mendes.

Richard vinha sendo escalado pelo técnico Pepa nos últimos jogos. Nesta quarta-feira (10), o clube anunciou que ele está “afastado preventivamente das atividades da equipe de futebol profissional”.

O jogador de 29 anos aparece em diálogos com Romario Hugo dos Santos, o Romarinho, enquanto ainda defendia o Ceará, no último ano. O registro das conversas foi divulgado pela rádio Itatiaia e mostra que o atleta teria recebido um depósito de R$ 40 mil. Até o momento, o nome dele não está entre os denunciados do MP à Justiça de Goiás.

O volante teria sido aliciado para receber cartão amarelo na partida entre Ceará e Cuiabá, que terminou em 1×1, válida pelo Campeonato Brasileiro do ano passado. Este jogo está entre os denunciados do MP-GO pela participação de Igor Cárius, então no Cuiabá.

Nos registros, obtidos pelo MP, Richard afirma, em conversa com um dos apostadores, que outros grupos chegaram a tentar aliciá-lo, mas que rejeitou as ofertas. “Durante a semana veio uns três nego querendo fechar algo comigo e não fecho com ninguém a não ser você, sou papo reto, bagulho não é brincadeira (sic)”, afirmou o atleta. “Tá pago aí, meu amigo. Marcha na carreta”, escreveu o apostador.

O Cruzeiro recebe o Fluminense às 21h30 desta quarta-feira (10), no Mineirão. A partida é válida pela 5ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Vitor Mendes

O zagueiro Vitor Mendes também foi afastado temporariamente das atividades do Fluminense. O jogador foi vetado da partida contra o Cruzeiro, apesar de ter viajado com o elenco tricolor para a capital mineira, na terça (9).

Ao anunciar o afastamento, o clube carioca evitou citar a causa. “O Fluminense FC informa que o atleta Vitor Mendes está afastado preventivamente das atividades do clube”, disse a direção, de forma breve, nas redes sociais.

O nome do jogador não consta na denúncia que o Ministério Público de Goiás ofereceu à Justiça. No entanto, aparece em “prints” de conversas entre apostadores, divulgados pelo site GE, na terça-feira (9).

Há suspeitas de que o defensor teria forçado um cartão amarelo na partida entre o Juventude, então o time que defendia, e o Fortaleza, no Brasileirão do ano passado. Ele teria recebido R$ 35 mil de apostadores.

Contratado neste ano pelo clube carioca, por empréstimo, Vitor Mendes é reserva, mas costuma entrar ao longo das partidas. Ele soma nove partidas com a camisa do Flu, com um gol marcado. O jogador pertence ao Atlético-MG.

Horas antes do anúncio do Flu, o Santos há havia tomado decisão semelhante ao afastar temporariamente o zagueiro Eduardo Bauermann, cujo nome aparece na denúncia do MP. O jogador vai desfalcar o Santos na partida contra o Bahia, na Vila Belmiro.