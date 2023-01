Cuidados com a saúde: confira dicas sobre como se prevenir da dengue

Segundo dados da Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab), foram registrados 35.817 casos de dengue no estado em 2022, com 24 ocorrências de óbito em virtude da doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. O Laboratório Central da Bahia (Lacen-BA), por sua vez, identificou em setembro a nova cepa da dengue pela primeira vez no estado: trata-se da sorotipo 2 (DENV-2) pertencentes ao genótipo II – cosmopolita, p mais disseminado do mundo.

Tendo em vista esse cenário, a Vigilância Epidemiológica da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas reforça uma série de orientações que auxiliam na prevenção da dengue, transmissão e gravidade dos casos:

Mantenha caixa d’água, tonéis e barris d’água sempre fechados com tampa adequada;

Guarde garrafas sempre de cabeça para baixo;

Remova folhas, galhos e tudo que possa impedir a água de correr pelas calhas;

Em vasos de plantas, encha a borda com areia;

Lave semanalmente, com sabão, o interior de tanques utilizados para armazenar água;

Não deixe a água da chuva acumulada sobre a laje;

Coloque no lixo todo objeto não utilizado que possa acumular água;

Feche bem o saco de lixo e deixe-o fora do alcance de animais;

Troque a água dos vasos de plantas aquáticas e lave-os com água e sabão uma vez por semana.

