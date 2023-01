São cada vez mais fortes os indícios de que Yasmin Brunet irá ao BBB23

Faltam pouco menos de duas semanas para o BBB23 começar e as especulações acerca dos participantes desta edição chegam ao seu momento crítico. Em novembro, esta coluna revelou que Yasmin Brunet estava em negociação avançada com a equipe do reality. Nos últimos dias, a modelo tem dado cada vez mais indícios de que sua participação no programa da TV Globo está próxima.

Yasmin Brunet passou a virada de ano mais reclusa, em sua terra natal, o Rio de Janeiro, ao lado de poucos familiares e amigos, uma programação diferente para alguém tão atraída a grandes eventos. A modelo também tem demonstrado em suas redes sociais que está mais próxima de sua família nos últimos dias, publicando stories ao lado de sua mãe, Luiza Brunet.

A modelo também tem dedicado uma parte significativa de seu tempo para divulgar a sua linha de produtos, a Yasmin Beauty, fazendo publicações quase todos os dias. Isso pode ser um indício de uma possível estratégia de divulgação dos produtos, uma vez que é comum participantes do BBB ganharem milhares (milhões, em certos casos) de seguidores assim que anunciados. Com isso, sua marca estará em evidência.

É bom ressaltar que Yasmin negou que havia sido procurada para entrar no reality em uma conversa com o titular desta coluna pelo Instagram.

Negociações com o BBB Em novembro, a coluna LeoDias descobriu que Yasmin Brunet estava em negociações avançadas para entrar no reality. Fontes da coluna afirmavam, na época, que o temperamento explosivo da modelo era uma das principais apostas da direção do reality para este ano.

A coluna também já confirmou que outros nomes como Lucas Lucco, Key Alves, Demerson D’Alvaro, Vitão, Sofia Santino e Dora Figueiredo também estão cotados para participar do programa. O confinamento dos participantes irá começar no próximo sábado (7/1).

