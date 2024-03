Cuidados essenciais para uma pele jovem e radiante: Dicas do cirurgião plástico Dr. Josué Montedonio

Envelhecer é um processo natural pelo qual todos passamos, mas entender como cuidar da pele desde cedo pode fazer uma grande diferença na forma como enfrentamos os sinais do tempo. Dr. Josué Montedonio, renomado cirurgião plástico, ressalta que os primeiros indícios de envelhecimento facial geralmente surgem por volta dos 30 anos. Nessa fase, ocorre uma diminuição na produção de colágeno e elastina, resultando na perda de elasticidade e firmeza da pele.

Além do envelhecimento intrínseco, fatores externos como exposição solar desprotegida, tabagismo, estresse, poluição e má alimentação podem acelerar esse processo natural. No entanto, o Dr. Montedonio destaca que há maneiras de prevenir e minimizar os efeitos do envelhecimento.

Adotar hábitos saudáveis é fundamental. Isso inclui uma alimentação equilibrada, a prática regular de exercícios físicos e o abandono do cigarro. Além disso, é essencial proteger a pele dos danos causados pelo sol por meio do uso de protetor solar diário e evitar a exposição prolongada aos raios UV.

Manter a pele hidratada e usar cremes específicos para o rosto também são medidas importantes na preservação da juventude da pele. O Dr. Montedonio adverte contra o uso excessivo de testosterona, alertando para os riscos associados, como alterações no colesterol, doenças cardíacas, irritabilidade, acne, queda de cabelo e danos ao fígado.

Embora a genética desempenhe um papel significativo no envelhecimento precoce, cerca de 20% do processo está relacionado a hábitos de vida e exposição a fatores externos. Portanto, é essencial cuidar da saúde geral e da pele para retardar os efeitos do tempo.

Em resumo, o envelhecimento é um processo natural e contínuo, mas adotar um estilo de vida saudável e cuidar da pele desde cedo pode ajudar a minimizar os sinais do tempo e manter uma aparência jovem e radiante por mais tempo.