Firjan pedirá que Justiça restabeleça fluxo de mercadorias no Estado do Rio

O CIRJ (Centro Industrial do Rio de Janeiro), entidade vinculada à Firjan (Federação das Indústrias do Rio de Janeiro), afirmou nesta 6ª feira (23.fev.2024) que entrará com um mandado de segurança coletivo para solicitar a volta imediata à normalidade do fluxo de mercadorias nos terminais do Estado do Rio.

Desde janeiro, os auditores agropecuários pressionam o governo por uma reestruturação de carreira. A mobilização consiste em aumentar os procedimentos burocráticos de fiscalização, no que é conhecido no meio sindical como “operação-padrão”.

O resultado provoca atrasos e redução da eficiência dos serviços que precisam ser prestados. A medida tem afetado o fluxo de exportações e importações.

Segundo a entidade, a ação será ajuizada no TRF-2 (Tribunal Regional Federal da 2ª Região). A Firjan critica especificamente o movimento de “quase paralisia” do Ibama e do MAPA (Ministério da Agricultura e Pecuária).

“Os portos estão ficando saturados de cargas paralisadas. Isso afeta empresas, consumidores e parceiros comerciais. É preciso tomar providências urgentes, pois o Brasil está sendo penalizado por essa greve”, disse o presidente da entidade, Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira.

A entidade ainda alerta para o risco de agravamento do cenário com a chegada programada de novas importações.