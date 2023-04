Dá gosto de ver esse Fluminense de Fernando Diniz

A preço de hoje, o Fluminense é o time que está mostrando o melhor futebol em nosso país. Essa vitória sobre o Athletico provou isso. O primeiro tempo, principalmente, teve quase 70% de posse de bola.

Olha que o adversário, o Athletico, é um adversário difícil, organizado e com ótimo elenco. Mas foi visível a sua dificuldade para reagir, diante de tanta troca de passes, deslocamentos e de jogadas ofensivas, bem planejada pelo técnico Fernando Diniz.

Eu vi uma entrevista do atacante Pablo, no intervalo, em que ele admitia que “faltava coragem” ao Athletico. Não sei se é a palavra certa. É preciso ter um pouco mais do que simplesmente coragem. Faltava um plano de jogo capaz de segurar o Tricolor.

O time paranaense voltou mais ousado para o segundo tempo, mas abriu a retaguarda e levou o segundo. Não sei se o Fluminense terá fôlego (leia-se: elenco e peças de reposição) para manter esse mesmo ímpeto até o final do ano, mas a verdade é que, atualmente, não tem Flamengo, não Palmeiras, não tem ninguém jogando mais bonito do que ele.

E, ao final da partida, nas redes sociais nós vimos o termômetro desse bom momento do Fluminense: torcedores rivais, só de sacanagem, pedindo Fernando Diniz na Seleção. Eles fazem isso também com Abel Ferreira do Palmeiras.

