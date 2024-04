Dado Dolabella entra com ação após ser acusado de agredir mulher negra

Desde que Wanessa Camargo entrou no BBB, o nome de Dado Dolabella voltou com todas as forças para as mídias e, é claro, para as redes sociais. Depois de algumas alfinetadas bem diretas de Luana Piovani, o ator e músico afirmou estar sendo difamado e acusado em vários veículos e que provaria que a internet não é terra de ninguém. Pois bem, dito e feito.

Descobrimos, com exclusividade, os detalhes de uma ação que Dado moveu contra o Twitter, relacionada diretamente ao que foi dito sobre ele na plataforma, hoje chamada de X.

Em uma “ação de obrigação de fazer com tutela de urgência”, o ex de Wanessa se referiu a um perfil da usuária “SÓ DEBORA – leme_goncalves”, que teria extraído uma cena de uma novela em que ele atuou e dado um contexto completamente diferente.

Junto da imagem estava um texto afirmando que Dolabella “quebrou dois braços de uma mulher negra”. Ele esclareceu que a afirmativa é falsa e que jamais foi condenado por tal ato. Ele registrou um boletim de ocorrência em uma delegacia em São Paulo.

A questão é que ele não possui os dados pessoais da pessoa que o caluniou e afetou sua honra. E é aí que o Twitter entra na história, já que ele seria o único capaz de informa o nome, CPF, endereço residencial e de IP para que Dado Dolabella possa agir criminal e civilmente.

Deste modo, ele pediu uma tutela de urgência para que a ré informe os dados dentro de 24 horas, de modo que ele pudesse agir junto à Justiça o quanto antes para ver responsabilizada a pessoa que praticou os crimes contra ele.

A tutela foi deferida, o que é positivo para o ator. O prazo dado à rede foi de cinco dias para cumprimento, sob uma pena de multa diária de R$ 200.

O prazo para defesa do Twitter foi dado através de uma carta e ela foi recebida em fevereiro deste ano, porém, estranhamente, o caso não teve novos andamentos ainda.

Dado Dolabella pode não ter mais o “amor amor” de Wanessa Camargo ao seu lado, mas ele tem a Justiça, ao que parece. Bom, ao menos o ator está com alguma sorte, não é mesmo!?